***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2022 10:06
***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARTI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080600
BIST
14:374.573
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -95,79
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
14:3718,6202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0308
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
14:3719,2854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0476
|Açılış
|: 19,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,2376
14:371.056,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,70
|Açılış
|: 1.056,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler14:35
|MEGAP
|6,49
|67.700.699
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|67.700.699
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|130.931.888
|% 10,00
|
|BRLSM
|26,88
|130.636.645
|% 9,98
|
|ALFAS
|70,75
|1.952.205
|% 9,95
|
|SILVR
|23,76
|16.191.944
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.266.184.036
|% -9,98
|
|HEKTS
|46,14
|878.793.670
|% -9,97
|
|SMRTG
|127,50
|159.248.494
|% -9,96
|
|DOGUB
|7,78
|21.274.922
|% -9,53
|
|THYAO
|107,90
|8.373.506.073
|% 3,15
|
|EREGL
|37,72
|4.927.159.844
|% 1,84
|
|ASELS
|40,76
|3.738.792.729
|% 2,31
|
|KONTR
|201,30
|3.576.448.464
|% -6,63
|
|VAKBN
|9,58
|2.508.913.735
|% -6,90
|
|EKGYO
|5,54
|1.545.727.473
|% 0,18
|
|ALBRK
|3,18
|856.072.506
|% 3,25
|
|VAKBN
|9,58
|2.508.913.735
|% -6,90
|
|HALKB
|9,82
|2.446.376.487
|% -4,47
|
|SKBNK
|2,28
|524.474.376
|% -3,39
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6180
|18,6201
|% 0,17
|
|Euro
|19,2570
|19,2671
|% -0,34
|
|Sterlin
|21,9994
|22,1097
|% -0,40
|
|Frank
|19,5413
|19,6590
|% -0,31
|
|Riyal
|4,9390
|4,9638
|% 0,19
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-11,37
|
|Altın Gr.
|1.055
|1.055
|-4,78
|
|Cumhuriyet
|7.049
|7.156
|-48,00
|
|Tam
|7.020
|7.133
|-29,00
|
|Yarım
|3.409
|3.487
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.705
|1.743
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,99
|21,03
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|12,61
|12,62
|-0,20
|
|B. Petrol
|91,69
|91,69
|-1,17
|
Seans Raporu
14:35
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14:49INVEO
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