***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.11.2022 11:50
***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARTI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081346
BIST
11:584.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 5,52
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.547
En Düşük
4.500
11:5818,6247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0151
|Açılış
|: 18,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
11:5819,0760
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,1590
|Açılış
|: 19,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,2749
En Düşük
19,0643
11:581.042,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,63
|Açılış
|: 1.042,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.042,11
BIST En Aktif Hisseler11:56
|YEOTK
|97,35
|162.450.641
|% 10,00
|
|OBASE
|28,16
|31.631.403
|% 10,00
|
|MZHLD
|169,40
|2.340.600
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,57
|23.333.027
|% 10,00
|
|OZRDN
|17,84
|32.034.252
|% 9,99
|
|SASA
|135,90
|179.254.682
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|3.162.858
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|128.247.742
|% -9,97
|
|ATSYH
|121,10
|539.258
|% -9,96
|
|SMRTG
|103,40
|18.093.656
|% -9,93
|
|KONTR
|189,70
|2.096.561.117
|% 8,59
|
|THYAO
|106,80
|1.743.942.558
|% 0,19
|
|ASELS
|40,58
|1.214.643.330
|% 2,17
|
|EKGYO
|5,62
|1.091.284.814
|% 2,37
|
|PETKM
|15,17
|1.059.565.959
|% 1,13
|
|EKGYO
|5,62
|1.091.284.814
|% 2,37
|
|SKBNK
|2,41
|346.553.321
|% -0,82
|
|ALBRK
|3,45
|486.615.875
|% 0,00
|
|ADESE
|1,36
|142.417.629
|% 1,49
|
|TSKB
|3,39
|287.900.534
|% 0,30
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6200
|18,6243
|% 0,08
|
|Euro
|19,0667
|19,0737
|% -0,84
|
|Sterlin
|21,9238
|22,0338
|% -0,56
|
|Frank
|19,3987
|19,5156
|% -0,17
|
|Riyal
|4,9389
|4,9637
|% 0,05
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|-6,79
|
|Altın Gr.
|1.043
|1.043
|-3,64
|
|Cumhuriyet
|6.987
|7.106
|-52,00
|
|Tam
|6.964
|7.080
|-51,00
|
|Yarım
|3.382
|3.461
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.730
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,71
|20,75
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,40
|12,42
|-0,09
|
|B. Petrol
|87,20
|87,20
|-0,42
|
Seans Raporu
11:56
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