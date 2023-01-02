***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.01.2023 12:19
***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARTI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092009
BIST
16:385.653
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 143,64
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.660
En Düşük
5.568
16:3818,7226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0211
|Açılış
|: 18,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
16:3820,0154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0122
|Açılış
|: 20,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
16:381.099,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,44
|Açılış
|: 1.099,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler16:36
|BFREN
|4.323,00
|21.161.085
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|154.940.368
|% 10,00
|
|EGEEN
|6.812,30
|604.268.795
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.161.192
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.552.783
|% 10,00
|
|BRKVY
|32,50
|57.321.532
|% -8,35
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|PRDGS
|9,22
|315.643.794
|% -7,80
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|EREGL
|42,30
|7.337.809.353
|% 2,52
|
|THYAO
|145,50
|6.248.828.649
|% 3,26
|
|EKGYO
|9,45
|5.978.842.661
|% 8,25
|
|TCELL
|40,22
|4.319.242.730
|% 6,18
|
|ASELS
|63,75
|4.197.290.155
|% 2,57
|
|EKGYO
|9,45
|5.978.842.661
|% 8,25
|
|DOHOL
|11,20
|2.396.932.923
|% 5,86
|
|YKBNK
|12,04
|2.619.378.033
|% 1,95
|
|PETKM
|20,32
|3.586.342.868
|% 1,80
|
|EREGL
|42,30
|7.337.809.353
|% 2,52
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7212
|18,7251
|% 0,13
|
|Euro
|20,0057
|20,0242
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,4949
|22,6077
|% -0,20
|
|Frank
|20,1744
|20,2959
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9618
|4,9866
|% 0,02
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,48
|
|Cumhuriyet
|7.411
|7.523
|42,00
|
|Tam
|7.443
|7.503
|70,00
|
|Yarım
|3.604
|3.668
|35,00
|
|Çeyrek
|1.808
|1.834
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
16:36
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16:51BMSTL
Yüzde 9.99 oranında artışla 41.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 014, 713 adet işlem
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16:49ESCOM
Yüzde 7.47 oranında artışla 38.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 253, 760 adet işlem
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16:48TUREX
Yüzde 10.00 oranında artışla 33.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 068, 884 adet işlem
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16:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 129, 35 artarak (% 2.66 ) 4, 990
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16:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGEEN, BFREN, KONYA, ULUSE, POLTK, GOZDE, BMSTL, CMBTN, TERA, SANEL