***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.10.2023 14:41
***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARTI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208048
BIST
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15:237.613
En Düşük
|Değişim
|: -2,01%
|| -156,32
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.550
En Yüksek
7.711
15:2328,0208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0398
|Açılış
|: 28,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
15:2329,6852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0069
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0731
En Düşük
29,4310
15:231.780,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,44
|Açılış
|: 1.780,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.789,88
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler15:21
|MRSHL
|1.786,40
|113.363.097
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.156,50
|9.525.846
|% 10,00
|
|DOFER
|27,52
|2.637.462
|% 9,99
|
|MEKAG
|48,66
|17.523.828
|% 9,99
|
|VKING
|30,40
|12.611.024
|% 9,99
|
|AYCES
|486,10
|29.166.415
|% -10,00
|
|BIOEN
|23,42
|237.556.196
|% -9,99
|
|PEKGY
|25,66
|13.696.333
|% -9,96
|
|ENSRI
|30,36
|13.383.369
|% -9,96
|
|KLNMA
|35,72
|8.591.916
|% -9,75
|
|THYAO
|209,30
|4.452.967.340
|% -2,01
|
|TUPRS
|132,00
|3.417.450.455
|% -1,05
|
|ASELS
|40,76
|3.128.399.643
|% -0,83
|
|PETKM
|21,06
|2.228.088.120
|% 1,06
|
|YKBNK
|18,23
|1.867.402.596
|% -2,04
|
|ZOREN
|5,52
|1.167.486.103
|% -3,83
|
|ODAS
|11,76
|1.688.498.862
|% 3,16
|
|EKGYO
|7,06
|941.873.869
|% -1,81
|
|PETKM
|21,06
|2.228.088.120
|% 1,06
|
|YKBNK
|18,23
|1.867.402.596
|% -2,04
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0165
|28,0205
|% 0,14
|
|Euro
|29,6657
|29,6750
|% -0,01
|
|Sterlin
|33,9085
|34,0786
|% 0,16
|
|Frank
|31,2863
|31,4748
|% 0,16
|
|Riyal
|7,4478
|7,4851
|% 0,21
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.975
|0,06
|
|Altın Gr.
|1.783
|1.783
|8,16
|
|Cumhuriyet
|12.279
|12.465
|160,00
|
|Tam
|12.021
|12.091
|19,00
|
|Yarım
|6.029
|6.071
|10,00
|
|Çeyrek
|3.005
|3.035
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,09
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,86
|20,89
|0,15
|
|B. Petrol
|93,36
|93,36
|0,98
|