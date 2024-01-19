***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.01.2024 15:38
***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARTI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241649
BIST
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16:358.014
En Düşük
|Değişim
|: -0,02%
|| -1,87
|Açılış
|: 8.040
|
|Önceki Kapanış
|: 8.016
|
7.937
En Yüksek
8.045
16:3530,1929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0577
|Açılış
|: 30,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2400
|
30,2039
En Düşük
30,0572
16:3532,8870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0407
|Açılış
|: 32,8505
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,9513
En Düşük
32,7446
16:351.975,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 16,12
|Açılış
|: 1.975,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.959,85
|
1.979,70
En Düşük
1.954,70
BIST En Aktif Hisseler16:33
|KBORU
|86,35
|797.612.194
|% 10,00
|
|MIPAZ
|45,12
|72.527.321
|% 10,00
|
|DIRIT
|12,32
|2.880.208
|% 10,00
|
|MEGMT
|39,42
|1.111.740.349
|% 9,99
|
|KFEIN
|89,80
|476.716.022
|% 9,98
|
|BAYRK
|31,66
|26.627.872
|% -9,95
|
|MARTI
|4,17
|160.474.318
|% -9,94
|
|HATEK
|12,13
|56.463.591
|% -7,19
|
|SNPAM
|86,00
|11.033.402
|% -6,16
|
|CASA
|90,20
|2.056.571
|% -5,85
|
|THYAO
|252,50
|4.601.015.475
|% 0,70
|
|SASA
|38,10
|4.495.837.348
|% 5,77
|
|ISCTR
|25,60
|3.149.136.109
|% -1,01
|
|YKBNK
|22,30
|3.084.515.725
|% 1,46
|
|AKBNK
|41,10
|2.923.547.667
|% 0,20
|
|EKGYO
|8,84
|1.620.983.050
|% -1,56
|
|YKBNK
|22,30
|3.084.515.725
|% 1,46
|
|ISCTR
|25,60
|3.149.136.109
|% -1,01
|
|SASA
|38,10
|4.495.837.348
|% 5,77
|
|BEGYO
|5,17
|472.693.310
|% 4,44
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1874
|30,1913
|% 0,19
|
|Euro
|32,8806
|32,8927
|% 0,14
|
|Sterlin
|38,1715
|38,3629
|% 0,03
|
|Frank
|34,6063
|34,8148
|% 0,12
|
|Riyal
|8,0263
|8,0665
|% 0,18
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,73
|22,76
|% 0,66
|
|Platin
|912,93
|914,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|945,60
|948,67
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,72
|78,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,57
|2.036,91
|% 0,66
|