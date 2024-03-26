***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2024 12:20
***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARTI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262429
BIST
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13:508.869
En Düşük
|Değişim
|: -1,77%
|| -160,16
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.816
En Yüksek
9.049
13:5032,1979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0913
|Açılış
|: 32,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2056
En Düşük
32,0860
13:5034,9952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1126
|Açılış
|: 35,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,8188
13:502.272,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 28,58
|Açılış
|: 2.272,45
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.272,64
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler13:50
|AKENR
|11,66
|21.456.056
|% 10,00
|
|PKART
|90,90
|75.022.649
|% 9,98
|
|INVEO
|44,98
|83.533.330
|% 9,98
|
|OYAYO
|44,52
|14.844.557
|% 9,98
|
|ODINE
|43,90
|11.333.970
|% 9,97
|
|MAKIM
|24,12
|15.118.709
|% -52,66
|
|PEKGY
|12,71
|629.331.437
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|8.594.450
|% -9,99
|
|PETKM
|21,30
|4.423.683.743
|% -9,97
|
|IEYHO
|5,18
|73.721.776
|% -9,91
|
|THYAO
|283,00
|4.582.904.600
|% -0,96
|
|PETKM
|21,30
|4.423.683.743
|% -9,97
|
|ZOREN
|5,41
|3.443.740.807
|% -6,56
|
|AKBNK
|44,62
|3.116.840.157
|% 1,22
|
|ISCTR
|11,41
|2.716.223.595
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,41
|3.443.740.807
|% -6,56
|
|ISCTR
|11,41
|2.716.223.595
|% 0,00
|
|PETKM
|21,30
|4.423.683.743
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,63
|959.282.712
|% -0,93
|
|YKBNK
|27,08
|2.655.879.274
|% -0,15
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1916
|32,1979
|% 0,28
|
|Euro
|34,9870
|34,9952
|% 0,32
|
|Sterlin
|40,8258
|41,0305
|% -0,43
|
|Frank
|35,8185
|35,9980
|% -0,71
|
|Riyal
|8,6031
|8,6462
|% -0,56
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,72
|24,75
|% 0,66
|
|Platin
|903,46
|904,77
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,23
|1.003,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,75
|85,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.195,98
|2.196,30
|% 0,66
|