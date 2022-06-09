***MARTI* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
09.06.2022 12:55
***MARTI******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Evet (Yes)
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Hayır (No)
Açıklamalar
Sermaye artırımına aracılık ettiğimiz Martı Otel İşletmeleri A.Ş.'nin sermayesinin 120.000.000 TL'den 600.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 480.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 41.117.962,04 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Saygılarımızla.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Nurullah Emre NARİN 17.000.000 % 41,34 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
Pakize Oya NARİN 10.000.000 % 24,32 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
Mine NARİN 8.000.000 % 19,46 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
Salih KEHRİBAR 3.500.000 % 8,51 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036369
BIST
13:042.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 14,30
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.532
13:0417,2274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1012
|Açılış
|: 17,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2294
En Düşük
17,0843
13:0418,5710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1772
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,5980
En Düşük
18,3717
13:041.023,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,11
|Açılış
|: 1.023,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler13:04
|EUREN
|19,65
|36.277.869
|% 9,96
|
|FONET
|12,83
|35.245.397
|% 7,91
|
|INVES
|35,92
|25.730.279
|% 7,22
|
|MAGEN
|13,25
|57.643.671
|% 7,20
|
|RYSAS
|8,78
|39.284.010
|% 6,81
|
|TSGYO
|6,75
|50.787.172
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|34.944.646
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|1.216.822
|% -9,95
|
|KRSTL
|6,83
|2.080.398
|% -9,89
|
|DOBUR
|39,10
|2.103.226
|% -6,41
|
|THYAO
|46,90
|2.996.775.850
|% 0,39
|
|SISE
|22,28
|1.505.000.302
|% 1,92
|
|SASA
|43,88
|966.670.874
|% 2,48
|
|SAHOL
|19,83
|929.505.297
|% -0,15
|
|TOASO
|65,15
|723.506.185
|% -1,36
|
|SEGYO
|1,18
|126.891.384
|% -6,35
|
|EKGYO
|2,66
|274.451.562
|% -0,75
|
|ODAS
|2,95
|279.691.461
|% 2,79
|
|DOHOL
|4,04
|340.106.309
|% 1,76
|
|KARSN
|7,20
|581.170.575
|% 3,30
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2230
|17,2274
|% 0,59
|
|Euro
|18,5279
|18,5710
|% 0,96
|
|Sterlin
|21,5065
|21,6143
|% 0,47
|
|Frank
|17,5533
|17,6591
|% 0,69
|
|Riyal
|4,5781
|4,6010
|% 0,57
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-3,68
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|3,37
|
|Cumhuriyet
|6.813
|6.916
|-2,00
|
|Tam
|6.780
|6.951
|-6,60
|
|Yarım
|3.277
|3.362
|-3,19
|
|Çeyrek
|1.644
|1.681
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,03
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,18
|0,03
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,32
|