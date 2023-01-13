***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
13.01.2023 09:08
***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101688
BIST
10:304.998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 27,47
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.014
En Düşük
4.926
10:3018,7852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0016
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,8070
En Düşük
18,7471
10:3020,3708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0217
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,4273
En Düşük
20,3446
10:301.144,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,46
|Açılış
|: 1.144,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.148,89
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler10:30
|ONCSM
|37,40
|4.324.188
|% 10,00
|
|TNZTP
|13,58
|4.602.031
|% 9,96
|
|SDTTR
|68,50
|288.880.595
|% 9,95
|
|UMPAS
|4,86
|536.005
|% 9,95
|
|SOKE
|9,07
|137.202
|% 9,94
|
|ULUFA
|6,41
|3.522.712
|% -9,46
|
|ORMA
|60,20
|15.110
|% -5,05
|
|TERA
|23,56
|2.423.860
|% -4,23
|
|YONGA
|34,00
|40.800
|% -4,23
|
|YBTAS
|61.050,00
|61.050
|% -3,71
|
|EREGL
|40,66
|1.460.287.821
|% 2,73
|
|KRDMD
|18,80
|1.269.719.559
|% -0,53
|
|THYAO
|136,30
|1.204.003.240
|% 0,37
|
|EKGYO
|8,24
|680.339.412
|% -3,17
|
|ASELS
|55,55
|669.628.485
|% -0,63
|
|EKGYO
|8,24
|680.339.412
|% -3,17
|
|KRDMD
|18,80
|1.269.719.559
|% -0,53
|
|YKBNK
|9,12
|364.031.905
|% 0,88
|
|EREGL
|40,66
|1.460.287.821
|% 2,73
|
|SKBNK
|2,63
|70.594.756
|% -0,38
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7821
|18,7852
|% 0,01
|
|Euro
|20,3561
|20,3708
|% -0,11
|
|Sterlin
|22,8403
|22,9548
|% -0,13
|
|Frank
|20,1333
|20,2546
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9858
|5,0108
|% 0,01
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|-2,29
|
|Altın Gr.
|1.144
|1.145
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.726
|7.785
|-25,00
|
|Yarım
|3.762
|3.809
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.887
|1.905
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,72
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,32
|-0,05
|
|B. Petrol
|83,85
|83,85
|-0,18
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