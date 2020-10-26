***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.10.2020 10:58
***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MARTI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ömer Ozan Köksal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
dirim/883688
BIST
13:451.174
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -16,29
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
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1.184
En Düşük
1.165
13:458,0661
En Yüksek
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|: 1,24%
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|: 8,0540
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|Önceki Kapanış
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8,0669
En Düşük
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13:459,5407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
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|Açılış
|: 9,5000
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|Önceki Kapanış
|: 9,4250
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9,5491
En Düşük
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13:45493,09
En Yüksek
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|: 1,21%
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|Açılış
|: 493,09
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|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
493,23
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler13:45
|KARTN
|1.362,00
|164.766.825
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.625.238
|% 10,00
|
|EUYO
|6,61
|2.130.925
|% 9,98
|
|LINK
|48,48
|5.471.889
|% 9,98
|
|OZRDN
|9,15
|2.420.825
|% 9,98
|
|ARTI
|7,83
|423.258
|% -10,00
|
|DAGHL
|17,82
|1.130.839
|% -10,00
|
|EMNIS
|24,30
|577.149
|% -10,00
|
|EUKYO
|3,33
|784.178
|% -10,00
|
|CASA
|32,62
|301.687
|% -9,99
|
|TSKB
|1,87
|1.320.966.190
|% 2,75
|
|GARAN
|6,92
|524.185.434
|% -2,12
|
|FENER
|38,98
|519.200.188
|% 2,69
|
|SISE
|6,63
|455.683.624
|% -2,64
|
|KRDMD
|3,48
|421.678.878
|% 0,00
|
|TSKB
|1,87
|1.320.966.190
|% 2,75
|
|SKBNK
|1,88
|374.292.175
|% 0,53
|
|EKGYO
|1,75
|264.176.674
|% -3,85
|
|KRDMD
|3,48
|421.678.878
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,25
|144.639.556
|% -2,34
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0630
|8,0661
|% 1,24
|
|Euro
|9,5350
|9,5407
|% 0,97
|
|Sterlin
|10,4896
|10,5422
|% 1,23
|
|Frank
|8,8455
|8,8988
|% 0,79
|
|Riyal
|2,1407
|2,1515
|% 1,08
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|493
|493
|5,78
|
|Cumhuriyet
|3.259
|3.308
|51,00
|
|Tam
|3.244
|3.325
|35,00
|
|Yarım
|1.568
|1.608
|16,93
|
|Çeyrek
|787
|804
|8,46
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,30
|-0,01
|