***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.11.2020 10:32
***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MARTI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yakın Madencilik ve Lojistik Sanayi Ticaret Ltd. Şti. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887715
BIST
10:371.230
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,21
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.232
En Düşük
1.219
10:378,2618
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 0,2093
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,3887
En Düşük
8,0372
10:379,7747
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 0,2594
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
9,9237
En Düşük
9,4898
10:37500,80
En Yüksek
|Değişim
|: 3,68%
|| 17,79
|Açılış
|: 500,77
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler10:35
|DIRIT
|3,63
|1.346.625
|% 10,00
|
|BMELK
|14,76
|467.184
|% 9,99
|
|KSTUR
|210,50
|875.259
|% 9,98
|
|ARSAN
|6,73
|6.969.274
|% 9,97
|
|EMNIS
|24,52
|227.766
|% 9,96
|
|NIBAS
|42,18
|9.412.700
|% -9,99
|
|AVHOL
|5,07
|292.189
|% -9,95
|
|MEGAP
|12,23
|951.836
|% -9,94
|
|MEGAP
|12,23
|951.836
|% -9,94
|
|EUYO
|7,62
|1.161.471
|% -9,93
|
|THYAO
|11,38
|1.070.036.608
|% 6,55
|
|GARAN
|7,44
|467.369.921
|% -0,53
|
|TCELL
|15,40
|360.233.448
|% -5,87
|
|PGSUS
|52,30
|306.965.217
|% 7,66
|
|TUPRS
|82,85
|228.203.081
|% 0,67
|
|THYAO
|11,38
|1.070.036.608
|% 6,55
|
|YKBNK
|2,46
|180.943.699
|% -0,40
|
|GARAN
|7,44
|467.369.921
|% -0,53
|
|KRDMD
|3,56
|183.558.145
|% 2,30
|
|ODAS
|3,55
|139.044.882
|% -0,56
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2550
|8,2607
|% 2,59
|
|Euro
|9,7599
|9,7768
|% 2,75
|
|Sterlin
|10,8443
|10,8987
|% 2,65
|
|Frank
|9,0054
|9,0597
|% 2,61
|
|Riyal
|2,1948
|2,2058
|% 2,52
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|20,13
|
|Altın Gr.
|503
|504
|20,55
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|-293,00
|
|Tam
|3.260
|3.346
|-285,48
|
|Yarım
|1.576
|1.618
|-138,09
|
|Çeyrek
|790
|809
|-69,05
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,36
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,21
|
|B. Petrol
|42,42
|42,42
|0,02
|
Seans Raporu
10:35
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