***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.11.2020 18:12
***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yakın Madencilik ve Lojistik Sanayi Ticaret Ltd. Şti. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887808
BIST
18:051.243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 11,46
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
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1.244
En Düşük
1.219
18:058,1435
En Yüksek
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|: 1,13%
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|Açılış
|: 8,2300
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|Önceki Kapanış
|: 8,1800
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8,3887
En Düşük
8,0372
18:059,6113
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0960
|Açılış
|: 9,7000
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|Önceki Kapanış
|: 9,7100
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9,9237
En Düşük
9,4898
18:05492,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 9,62
|Açılış
|: 492,63
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DIRIT
|3,63
|2.242.981
|% 10,00
|
|ALCAR
|154,00
|44.154.737
|% 10,00
|
|YBTAS
|18.478,90
|901.274
|% 10,00
|
|SEKUR
|11,00
|3.326.205
|% 10,00
|
|TKURU
|323,60
|12.997.152
|% 9,99
|
|RODRG
|10,53
|4.323.979
|% -10,00
|
|MERKO
|12,89
|24.636.137
|% -9,99
|
|DAGHL
|17,97
|7.174.443
|% -9,97
|
|BALAT
|7,52
|951.396
|% -9,94
|
|BLCYT
|7,19
|42.216.073
|% -9,90
|
|THYAO
|11,50
|5.677.647.346
|% 7,68
|
|GARAN
|7,76
|4.134.803.079
|% 3,74
|
|TCELL
|15,38
|1.947.493.366
|% -5,99
|
|PGSUS
|53,40
|1.855.338.428
|% 9,92
|
|KRDMD
|3,73
|1.443.924.842
|% 7,18
|
|GARAN
|7,76
|4.134.803.079
|% 3,74
|
|YKBNK
|2,55
|1.280.817.473
|% 3,24
|
|THYAO
|11,50
|5.677.647.346
|% 7,68
|
|KRDMD
|3,73
|1.443.924.842
|% 7,18
|
|EKGYO
|1,87
|656.088.488
|% 1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1345
|8,1413
|% 1,10
|
|Euro
|9,6070
|9,6166
|% 1,06
|
|Sterlin
|10,7243
|10,7781
|% 1,52
|
|Frank
|8,8752
|8,9287
|% 1,12
|
|Riyal
|2,1622
|2,1731
|% 1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|16,86
|
|Altın Gr.
|493
|493
|10,13
|
|Cumhuriyet
|3.295
|3.345
|26,00
|
|Tam
|3.279
|3.364
|18,21
|
|Yarım
|1.585
|1.627
|8,81
|
|Çeyrek
|795
|814
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,13
|
|B. Petrol
|42,98
|42,98
|0,58
|