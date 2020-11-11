***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.11.2020 10:36
in MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887906
BIST
12:041.256
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 13,08
|Açılış
|: 1.250
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243
|
1.256
En Düşük
1.248
12:048,0843
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0717
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2029
En Düşük
8,0683
12:049,5454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0889
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7065
En Düşük
9,5186
12:04488,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,60
|Açılış
|: 488,44
|
|Önceki Kapanış
|: 491,04
|
496,47
En Düşük
488,10
BIST En Aktif Hisseler12:04
|KLGYO
|2,69
|53.281.825
|% 32,30
|
|MARTI
|3,19
|25.778.687
|% 10,00
|
|ALCAR
|169,40
|52.487.691
|% 10,00
|
|BFREN
|1.041,70
|52.840.803
|% 10,00
|
|ETILR
|4,51
|182.267
|% 10,00
|
|KERVN
|0,78
|476.045
|% -9,30
|
|BALAT
|6,85
|141.254
|% -8,91
|
|MERKO
|12,00
|5.446.164
|% -6,90
|
|DAGHL
|17,00
|587.503
|% -5,40
|
|BLCYT
|6,84
|22.376.545
|% -4,87
|
|KRDMD
|3,94
|1.364.699.915
|% 5,63
|
|THYAO
|11,36
|1.099.300.405
|% -1,22
|
|GARAN
|7,86
|941.587.523
|% 1,29
|
|TCELL
|15,58
|628.355.094
|% 1,30
|
|ASELS
|18,51
|599.615.231
|% 2,66
|
|KRDMD
|3,94
|1.364.699.915
|% 5,63
|
|YKBNK
|2,60
|348.544.905
|% 1,96
|
|ODAS
|3,71
|454.837.722
|% 1,09
|
|GARAN
|7,86
|941.587.523
|% 1,29
|
|THYAO
|11,36
|1.099.300.405
|% -1,22
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0760
|8,0843
|% -0,88
|
|Euro
|9,5207
|9,5454
|% -0,92
|
|Sterlin
|10,7164
|10,7701
|% -0,51
|
|Frank
|8,7906
|8,8436
|% -0,91
|
|Riyal
|2,1514
|2,1621
|% -0,75
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.878
|4,67
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|3.261
|3.310
|-35,00
|
|Tam
|3.244
|3.328
|-36,02
|
|Yarım
|1.568
|1.610
|-17,43
|
|Çeyrek
|786
|805
|-8,71
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|44,53
|44,53
|0,92
|
Seans Raporu
12:04
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12:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 13 artarak (% 1.03 ) 1, 387
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12:16
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MARTI, ALCAR
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12:16XU100
Endeks 1, 256 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 11, 762.00 milyon TL de
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12:16SAYAS
Yüzde 7.39 oranında artışla 8.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 116, 435 adet işlem
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12:14CRFSA
Yüzde 5.61 oranında artışla 23.36 lira fiyatla işlem gören hissede 429, 011 adet işlem