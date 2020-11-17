***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.11.2020 14:12
in MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888867
BIST
15:281.274
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -18,70
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.271
15:287,7653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0585
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7986
En Düşük
7,6843
15:289,2172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0735
|Açılış
|: 9,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,2594
En Düşük
9,1109
15:28470,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,57
|Açılış
|: 470,55
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
474,08
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler15:28
|SAFKR
|7,92
|84.722.991
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|15.914.399
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|46.619.748
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|2.946.675
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|3.080.362
|% 9,91
|
|KSTUR
|174,60
|482.164
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|72.550
|% -9,99
|
|EUYO
|6,30
|1.534.680
|% -9,87
|
|MARTI
|3,32
|356.946.997
|% -9,78
|
|FLAP
|8,44
|245.193.242
|% -9,73
|
|GARAN
|8,66
|3.396.168.814
|% -3,24
|
|KRDMD
|4,30
|993.431.420
|% -1,83
|
|THYAO
|11,66
|945.678.528
|% -1,02
|
|AKBNK
|6,08
|844.674.378
|% -3,65
|
|YKBNK
|2,77
|799.528.361
|% -3,15
|
|EKGYO
|1,91
|774.783.951
|% 1,06
|
|GARAN
|8,66
|3.396.168.814
|% -3,24
|
|YKBNK
|2,77
|799.528.361
|% -3,15
|
|KRDMD
|4,30
|993.431.420
|% -1,83
|
|SKBNK
|1,48
|258.233.761
|% -2,63
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7575
|7,7653
|% 0,76
|
|Euro
|9,2107
|9,2172
|% 0,80
|
|Sterlin
|10,2533
|10,3047
|% 1,08
|
|Frank
|8,4813
|8,5324
|% 0,77
|
|Riyal
|2,0607
|2,0710
|% 0,53
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|0,41
|
|Altın Gr.
|471
|471
|2,66
|
|Cumhuriyet
|3.136
|3.183
|14,00
|
|Tam
|3.114
|3.192
|8,16
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|3,95
|
|Çeyrek
|755
|772
|1,97
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,68
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,02
|
|B. Petrol
|43,76
|43,76
|-0,06
|
Seans Raporu
15:28
daha fazla
-
15:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 46 kaybederek (% -1.32 ) 1, 152
-
15:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BMELK, VAKKO, MARKA, YESIL, SAFKR
-
15:40
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MARTI, TKURU, EUYO, KSTUR
-
15:40
KARTN, MARKA, KRTEK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:40
GEREL, KSTUR, EUYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında