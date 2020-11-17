***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.11.2020 14:14
in MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888869
BIST
15:561.275
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -18,33
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.271
15:567,7435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0367
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7986
En Düşük
7,6843
15:569,2045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0608
|Açılış
|: 9,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,2594
En Düşük
9,1109
15:56469,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,91
|Açılış
|: 470,24
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
474,08
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler15:56
|SAFKR
|7,92
|84.800.742
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|15.933.905
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|46.657.836
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|2.946.675
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|3.080.362
|% 9,91
|
|KSTUR
|174,60
|482.164
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|72.550
|% -9,99
|
|EUYO
|6,30
|1.534.680
|% -9,87
|
|MARTI
|3,32
|357.425.535
|% -9,78
|
|MIPAZ
|5,13
|82.824.337
|% -9,52
|
|GARAN
|8,65
|3.529.706.542
|% -3,35
|
|KRDMD
|4,28
|1.051.352.083
|% -2,28
|
|THYAO
|11,64
|993.552.324
|% -1,19
|
|AKBNK
|6,08
|882.717.724
|% -3,65
|
|YKBNK
|2,76
|845.829.809
|% -3,50
|
|EKGYO
|1,91
|831.790.122
|% 1,06
|
|GARAN
|8,65
|3.529.706.542
|% -3,35
|
|YKBNK
|2,76
|845.829.809
|% -3,50
|
|KRDMD
|4,28
|1.051.352.083
|% -2,28
|
|USAK
|2,62
|474.402.728
|% 2,75
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7384
|7,7435
|% 0,48
|
|Euro
|9,1948
|9,2045
|% 0,66
|
|Sterlin
|10,2358
|10,2872
|% 0,91
|
|Frank
|8,4720
|8,5231
|% 0,66
|
|Riyal
|2,0589
|2,0692
|% 0,44
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|0,38
|
|Altın Gr.
|471
|471
|3,12
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.176
|7,00
|
|Tam
|3.116
|3.195
|10,68
|
|Yarım
|1.506
|1.545
|5,17
|
|Çeyrek
|755
|773
|2,58
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,14
|0,01
|
|B. Petrol
|43,72
|43,72
|-0,10
|