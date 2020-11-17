***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.11.2020 15:04
***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MARTI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ömer Ozan Köksal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888878
BIST
16:181.277
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -16,00
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.271
16:187,7480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0412
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7986
En Düşük
7,6843
16:189,2102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0665
|Açılış
|: 9,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,2594
En Düşük
9,1109
16:18470,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,75
|Açılış
|: 470,64
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
474,08
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler16:18
|SAFKR
|7,92
|84.805.541
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|16.037.610
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|47.104.935
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|2.946.675
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|3.080.362
|% 9,91
|
|KSTUR
|174,60
|482.164
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|72.550
|% -9,99
|
|MIPAZ
|5,11
|92.836.297
|% -9,88
|
|EUYO
|6,30
|1.534.680
|% -9,87
|
|FLAP
|8,43
|255.311.839
|% -9,84
|
|GARAN
|8,70
|3.740.744.500
|% -2,79
|
|KRDMD
|4,30
|1.096.619.396
|% -1,83
|
|THYAO
|11,67
|1.082.052.171
|% -0,93
|
|AKBNK
|6,12
|939.226.785
|% -3,01
|
|YKBNK
|2,79
|931.365.533
|% -2,45
|
|EKGYO
|1,91
|833.805.704
|% 1,06
|
|GARAN
|8,70
|3.740.744.500
|% -2,79
|
|YKBNK
|2,79
|931.365.533
|% -2,45
|
|KRDMD
|4,30
|1.096.619.396
|% -1,83
|
|USAK
|2,61
|500.887.048
|% 2,35
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7429
|7,7480
|% 0,53
|
|Euro
|9,1992
|9,2102
|% 0,73
|
|Sterlin
|10,2439
|10,2953
|% 0,99
|
|Frank
|8,4808
|8,5319
|% 0,76
|
|Riyal
|2,0599
|2,0702
|% 0,49
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|2,27
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|3,00
|
|Tam
|3.106
|3.185
|0,95
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|0,46
|
|Çeyrek
|753
|770
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|43,56
|43,56
|-0,26
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:30XU100
Endeks 1, 276 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 3 altında . İşlem hacmi 20, 791.00 milyon TL de
-
16:28BEYAZ
Yüzde -4.86 oranında düşüşle 9.99 lira fiyatla işlem gören hissede 361, 606 adet işlem
-
16:26PEGYO
Yüzde -5.09 oranında düşüşle 2.61 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 347, 637 adet işlem
-
16:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 23 kaybederek (% -1.39 ) 1, 151
-
16:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, VAKKO, MARKA, SAFKR, BMELK