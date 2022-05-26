***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.05.2022 15:13
***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MARTI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hedef Projelendirme ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032705
BIST
17:582.449
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 31,13
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.456
En Düşük
2.421
17:5816,3214
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0432
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,2440
17:5817,5368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0673
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6499
En Düşük
17,4329
17:58968,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -5,78
|Açılış
|: 968,98
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
965,08
BIST En Aktif Hisseler17:58
|OYYAT
|78,65
|106.387.132
|% 10,00
|
|GESAN
|26,18
|129.397.039
|% 10,00
|
|MPARK
|33,24
|30.576.707
|% 9,99
|
|KARSN
|6,40
|1.885.681.672
|% 9,97
|
|RODRG
|16,00
|3.851.879
|% 9,97
|
|KZBGY
|75,15
|48.304.803
|% -9,95
|
|NUGYO
|5,00
|229.868.019
|% -9,91
|
|MEPET
|3,67
|42.787.100
|% -9,83
|
|HUNER
|2,57
|74.280.748
|% -5,51
|
|EMKEL
|2,37
|30.334.405
|% -4,44
|
|THYAO
|44,22
|5.874.742.753
|% 3,66
|
|SISE
|20,90
|2.638.385.163
|% -0,67
|
|KARSN
|6,40
|1.885.681.672
|% 9,97
|
|ARCLK
|81,00
|1.721.457.252
|% 8,87
|
|KOZAL
|193,00
|1.606.795.303
|% 3,04
|
|KARSN
|6,40
|1.885.681.672
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,33
|329.433.330
|% 5,56
|
|YKBNK
|4,55
|839.122.129
|% 0,66
|
|DOHOL
|3,73
|634.299.000
|% 2,19
|
|EKGYO
|2,62
|444.654.238
|% 0,77
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3082
|16,3214
|% -0,26
|
|Euro
|17,4982
|17,5368
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,4511
|20,5537
|% -0,32
|
|Frank
|16,9075
|17,0093
|% -0,17
|
|Riyal
|4,3364
|4,3581
|% -0,27
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-8,29
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-4,89
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|-0,02
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,47
|