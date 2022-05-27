***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.05.2022 17:24
***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MARTI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hedef Projelendirme ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032998
BIST
17:592.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -12,00
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.434
17:5916,1835
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,1653
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,4053
En Düşük
16,1825
17:5917,4455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,1141
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,3154
17:59964,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -7,96
|Açılış
|: 964,64
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
981,79
En Düşük
964,39
BIST En Aktif Hisseler17:59
|HATEK
|21,34
|42.987.686
|% 10,00
|
|RODRG
|17,60
|3.796.194
|% 10,00
|
|AKSA
|54,35
|309.674.029
|% 9,98
|
|KARSN
|6,87
|3.164.355.380
|% 7,34
|
|FENER
|46,50
|294.875.119
|% 7,24
|
|AKFGY
|2,74
|397.124.052
|% -9,87
|
|NUGYO
|4,60
|337.701.907
|% -8,00
|
|SKBNK
|1,23
|347.664.285
|% -7,52
|
|IHAAS
|24,06
|1.495.057
|% -6,24
|
|PRKAB
|33,46
|85.073.816
|% -5,69
|
|THYAO
|45,02
|4.903.370.809
|% 1,26
|
|KARSN
|6,87
|3.164.355.380
|% 7,34
|
|EREGL
|32,88
|2.068.041.392
|% 1,42
|
|SISE
|20,40
|1.907.804.979
|% -2,39
|
|KRDMD
|14,43
|1.904.880.229
|% -1,50
|
|KARSN
|6,87
|3.164.355.380
|% 7,34
|
|SKBNK
|1,23
|347.664.285
|% -7,52
|
|DOHOL
|3,81
|786.666.906
|% 1,33
|
|YKBNK
|4,44
|873.266.924
|% -2,42
|
|AKBNK
|8,06
|1.303.690.837
|% -1,59
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1817
|16,1835
|% -1,01
|
|Euro
|17,3743
|17,4455
|% -0,65
|
|Sterlin
|20,3454
|20,4474
|% -0,98
|
|Frank
|16,8193
|16,9206
|% -0,93
|
|Riyal
|4,3013
|4,3228
|% -1,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|2,22
|
|Altın Gr.
|964
|965
|-7,96
|
|Cumhuriyet
|6.470
|6.567
|8,00
|
|Tam
|6.424
|6.586
|-7,98
|
|Yarım
|3.105
|3.186
|-3,86
|
|Çeyrek
|1.557
|1.593
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|22,04
|22,07
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|-0,09
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,77
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 2, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 42 altında . İşlem hacmi 36, 027.00 milyon TL de
-
17:58BOBET
Yüzde -3.47 oranında düşüşle 5.28 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 290, 194 adet işlem
-
17:57TMPOL
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 18.26 lira fiyatla işlem gören hissede 932, 629 adet işlem
-
17:56PRKAB
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 33.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 219 adet işlem
-
17:55MEPET
Yüzde -6.54 oranında düşüşle 3.43 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 889, 080 adet işlem