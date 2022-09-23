***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.09.2022 13:58
***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MARTI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Musa Turan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064888
BIST
15:123.297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,80
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.284
15:1218,4203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1017
|Açılış
|: 18,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4203
En Düşük
18,3035
15:1217,9926
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0487
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,9248
15:12975,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -8,08
|Açılış
|: 975,81
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler15:12
|ULKER
|21,78
|143.671.443
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|188.171.634
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|12.308.915
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|152.679.640
|% 9,93
|
|MEGAP
|3,99
|98.435.385
|% 9,92
|
|ULUFA
|7,11
|42.223.931
|% -10,00
|
|ISGYO
|10,11
|18.720.636
|% -9,97
|
|PINSU
|6,50
|8.209.279
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|16.941.247
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|33.078.907
|% -9,91
|
|THYAO
|71,15
|3.701.986.057
|% -0,21
|
|SASA
|60,40
|2.036.821.765
|% 4,05
|
|SAHOL
|27,42
|1.465.475.388
|% 0,59
|
|VAKBN
|7,72
|1.287.172.992
|% -0,39
|
|SISE
|27,30
|1.208.924.440
|% -0,80
|
|EKGYO
|4,02
|1.172.442.485
|% -0,25
|
|ZOREN
|4,48
|769.889.049
|% 5,66
|
|VAKBN
|7,72
|1.287.172.992
|% -0,39
|
|HALKB
|7,69
|1.058.051.633
|% -1,41
|
|DOHOL
|5,31
|672.754.884
|% 1,14
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3981
|18,4121
|% 0,51
|
|Euro
|17,9819
|17,9909
|% -0,28
|
|Sterlin
|20,3117
|20,4135
|% -1,14
|
|Frank
|18,7050
|18,8177
|% 0,23
|
|Riyal
|4,8798
|4,9043
|% 0,59
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|-21,06
|
|Altın Gr.
|974
|975
|-9,29
|
|Cumhuriyet
|6.618
|6.718
|-18,00
|
|Tam
|6.631
|6.739
|-23,00
|
|Yarım
|3.231
|3.292
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.644
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,14
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|-0,27
|
|B. Petrol
|87,78
|87,78
|-2,68
|
Seans Raporu
15:12
daha fazla
-
15:27METUR
Yüzde 5.23 oranında artışla 3.82 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 408, 811 adet işlem
-
15:26METUR
Yüzde 5.51 oranında artışla 3.83 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 403, 813 adet işlem
-
15:25ULUSE
Yüzde 9.95 oranında artışla 143.60 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 729 adet işlem
-
15:24KIMMR
Yüzde 4.44 oranında artışla 12.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 955, 732 adet işlem
-
15:23XU100
Endeks 3, 296 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 35, 509.00 milyon TL de