***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.09.2022 13:54
***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MARTI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Musa Turan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065451
BIST
13:433.301
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 40,88
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.310
En Düşük
3.265
13:4318,4794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0043
|Açılış
|: 18,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
13:4317,8086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0744
|Açılış
|: 17,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
13:43972,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 9,73
|Açılış
|: 972,73
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,07
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler13:43
|MMCAS
|4,52
|755.586
|% 9,98
|
|BAGFS
|26,48
|136.172.648
|% 9,97
|
|KMPUR
|58,00
|97.427.528
|% 9,95
|
|ISFIN
|6,85
|34.878.778
|% 9,78
|
|KONTR
|57,50
|303.585.287
|% 8,80
|
|ISGYO
|8,19
|8.795.528
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|1.017.222
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|14.435.453
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,11
|847.817.933
|% -7,46
|
|ZOREN
|3,94
|751.377.868
|% -7,29
|
|THYAO
|71,30
|2.558.656.037
|% 2,74
|
|TSKB
|2,52
|1.999.921.473
|% -3,82
|
|SASA
|67,60
|1.989.676.652
|% 1,88
|
|YKBNK
|7,26
|1.711.630.541
|% 4,76
|
|GARAN
|19,53
|1.382.449.470
|% 1,35
|
|TSKB
|2,52
|1.999.921.473
|% -3,82
|
|SKBNK
|2,11
|847.817.933
|% -7,46
|
|EKGYO
|4,04
|986.130.774
|% 2,80
|
|YKBNK
|7,26
|1.711.630.541
|% 4,76
|
|ZOREN
|3,94
|751.377.868
|% -7,29
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4747
|18,4794
|% 0,02
|
|Euro
|17,7968
|17,8086
|% 0,42
|
|Sterlin
|19,9298
|20,0298
|% 1,35
|
|Frank
|18,6478
|18,7601
|% 0,77
|
|Riyal
|4,8985
|4,9230
|% 0,11
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|14,70
|
|Altın Gr.
|972
|972
|9,48
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.603
|6.679
|0,00
|
|Yarım
|3.213
|3.265
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.633
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,69
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|0,20
|
|B. Petrol
|84,33
|84,33
|1,47
|