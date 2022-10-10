***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.10.2022 13:29
***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MARTI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Musa Turan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069737
BIST
16:123.597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 29,53
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
16:1218,5819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0341
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
16:1218,0513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0504
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
16:121.001,35
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -13,18
|Açılış
|: 1.001,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler16:10
|DOKTA
|36,82
|39.685.012
|% 9,98
|
|CRFSA
|44,32
|85.937.837
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|RTALB
|8,62
|116.973.564
|% 9,95
|
|JANTS
|90,05
|385.971.460
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|374.292
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.789.625
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,70
|133.771.699
|% -6,00
|
|ATSYH
|120,00
|1.893.271
|% -5,36
|
|THYAO
|85,95
|4.714.255.245
|% 2,08
|
|ASELS
|32,52
|2.467.092.352
|% 3,30
|
|EKGYO
|4,35
|1.986.795.117
|% 1,16
|
|SASA
|85,60
|1.972.686.377
|% -1,67
|
|SISE
|30,24
|1.906.600.346
|% 1,61
|
|EKGYO
|4,35
|1.986.795.117
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,71
|269.801.838
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,15
|1.027.210.615
|% 0,12
|
|DOHOL
|5,34
|626.219.772
|% 0,19
|
|ISCTR
|8,30
|880.902.511
|% -0,60
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5756
|18,5831
|% -0,18
|
|Euro
|18,0328
|18,0518
|% -0,28
|
|Sterlin
|20,4992
|20,6020
|% -0,39
|
|Frank
|18,5375
|18,6492
|% -0,56
|
|Riyal
|4,9263
|4,9510
|% -0,23
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|-20,23
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-12,51
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|-79,00
|
|Tam
|6.734
|6.785
|-146,00
|
|Yarım
|3.281
|3.317
|-71,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.658
|-36,00
|
|Gümüş.Ons
|19,75
|19,78
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,86
|-0,20
|
|B. Petrol
|97,48
|97,48
|-0,44
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:25KONTR
Yüzde 7.80 oranında artışla 80.85 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 676, 712 adet işlem
-
16:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 71 artarak (% 0.63 ) 3, 940
-
16:24GOODY
Yüzde 7.99 oranında artışla 13.65 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 482, 630 adet işlem
-
16:23BMSTL
Yüzde 4.95 oranında artışla 22.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 997, 301 adet işlem
-
16:22CRDFA
Yüzde 7.14 oranında artışla 3.75 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 553, 675 adet işlem