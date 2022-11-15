***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.11.2022 09:35
***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 14.11.2022
İlgili Şirketler MARTI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Pakize Oya Narin tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079928
BIST
18:104.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
0
En Düşük
0
18:1018,6124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6314
En Düşük
18,5529
18:1019,2550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0345
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2614
En Düşük
19,1707
18:101.058,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,73
|Açılış
|: 1.058,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.061,94
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler18:10
|KLRHO
|26,06
|55.396.742
|% 0,00
|
|KRPLS
|10,56
|227.950.332
|% 0,00
|
|SMRTG
|117,10
|159.672.718
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,92
|63.625.245
|% 0,00
|
|SUNTK
|42,50
|53.758.232
|% 0,00
|
|KLRHO
|26,06
|55.396.742
|% 0,00
|
|KRPLS
|10,56
|227.950.332
|% 0,00
|
|SMRTG
|117,10
|159.672.718
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,92
|63.625.245
|% 0,00
|
|SUNTK
|42,50
|53.758.232
|% 0,00
|
|THYAO
|109,70
|8.996.284.014
|% 0,00
|
|ASELS
|41,70
|6.984.233.468
|% 0,00
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 0,00
|
|EREGL
|37,34
|4.274.266.115
|% 0,00
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,66
|2.920.438.000
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,55
|1.107.504.728
|% 0,00
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,49
|1.454.026.311
|% 0,00
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5800
|18,6124
|% 0,05
|
|Euro
|19,2032
|19,2550
|% 0,18
|
|Sterlin
|21,8518
|21,9614
|% 0,22
|
|Frank
|19,6292
|19,7474
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9319
|4,9566
|% -0,05
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-2,72
|
|Altın Gr.
|1.059
|1.059
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|7.001
|7.141
|7,00
|
|Yarım
|3.400
|3.491
|3,00
|
|Çeyrek
|1.700
|1.745
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,01
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,16
|13,19
|0,04
|
|B. Petrol
|92,79
|92,79
|-0,35
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:59KOZAL
Yüzde 8.40 oranında artışla 242.50 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 704, 652 adet işlem
-
17:58CEMAS
Yüzde 5.42 oranında artışla 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 083, 550 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 8.33 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 154, 391 adet işlem
-
17:56BMSTL
Yüzde 5.77 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 525, 185 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, TAVHL, TKFEN