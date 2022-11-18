***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.11.2022 21:04
***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MARTI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nurullah Emre Narin tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081013
BIST
18:004.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 19,49
|Açılış
|: 4.466
|
|Önceki Kapanış
|: 4.507
|
4.556
En Düşük
4.457
18:0018,6262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0312
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6300
En Düşük
18,5265
18:0019,2550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0443
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2700
|
19,3623
En Düşük
19,2067
18:001.049,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,82
|Açılış
|: 1.049,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.052,99
|
1.058,37
En Düşük
1.047,60
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KLMSN
|20,46
|29.330.923
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,06
|1.064.239
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,31
|86.478.108
|% 10,00
|
|MZHLD
|154,00
|9.719.864
|% 10,00
|
|KAREL
|27,28
|76.616.292
|% 10,00
|
|GESAN
|207,10
|158.564.748
|% -10,00
|
|KONTR
|174,70
|587.988.512
|% -9,99
|
|KMPUR
|122,60
|44.112.979
|% -9,99
|
|PRDGS
|11,46
|229.687.477
|% -9,98
|
|HEKTS
|41,54
|289.684.923
|% -9,97
|
|THYAO
|106,60
|7.724.043.503
|% -0,37
|
|EREGL
|36,90
|4.695.268.163
|% 0,00
|
|PGSUS
|346,30
|4.662.139.814
|% -6,58
|
|YKBNK
|10,95
|4.263.440.052
|% 6,52
|
|PETKM
|15,00
|4.200.214.900
|% 5,04
|
|SKBNK
|2,43
|1.053.077.631
|% 6,58
|
|EKGYO
|5,49
|2.343.980.191
|% 2,04
|
|YKBNK
|10,95
|4.263.440.052
|% 6,52
|
|TSKB
|3,38
|1.189.857.633
|% 7,64
|
|ISCTR
|9,55
|2.795.503.168
|% 2,69
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-8,90
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.049
|-3,93
|
|Cumhuriyet
|7.052
|7.158
|28,00
|
|Tam
|6.986
|7.116
|-15,00
|
|Yarım
|3.393
|3.479
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.739
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|20,99
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,54
|12,56
|0,01
|
|B. Petrol
|86,86
|86,86
|-2,92
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, YKBNK, FROTO
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 15 kaybederek (% -0.15 ) 3, 966
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYSAS, SMART, KLMSN, SEGYO, OZRDN, KARSN, ARASE, MMCAS, EMNIS, CEMAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GESAN, SASA, YEOTK, MNDRS, SMRTG, PRDGS, KMPUR, SILVR, AKENR, HEKTS
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17:59
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