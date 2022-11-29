***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.11.2022 09:16
***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MARTI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nurullah Emre Narin tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082742
BIST
13:304.926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 2,54
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.817
13:3018,6415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0156
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
13:3019,3544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0960
|Açılış
|: 19,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2462
13:301.051,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 9,52
|Açılış
|: 1.051,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler13:30
|BFREN
|3.800,10
|92.493.813
|% 10,00
|
|AKSGY
|6,38
|118.440.774
|% 10,00
|
|PKENT
|180,40
|71.851.996
|% 10,00
|
|SNICA
|29,32
|705.654.022
|% 9,98
|
|TETMT
|291,90
|19.371.461
|% 9,98
|
|SEGYO
|3,19
|189.001.091
|% -9,38
|
|PRDGS
|15,78
|71.040.043
|% -9,31
|
|BAYRK
|9,84
|45.730.140
|% -6,82
|
|ZEDUR
|36,56
|123.902
|% -5,04
|
|HUBVC
|7,17
|17.841.777
|% -4,53
|
|EKGYO
|7,18
|2.463.480.509
|% 3,76
|
|PGSUS
|382,20
|748.819.554
|% 1,16
|
|SNICA
|29,32
|705.654.022
|% 9,98
|
|ODAS
|10,82
|492.886.262
|% -1,73
|
|AKSEN
|50,25
|359.826.827
|% -1,47
|
|SEGYO
|3,19
|189.001.091
|% -9,38
|
|IHLGM
|1,36
|66.073.982
|% 0,74
|
|ODAS
|10,82
|492.886.262
|% -1,73
|
|MOBTL
|4,51
|146.408.069
|% 4,16
|
|HLGYO
|4,98
|152.776.012
|% 2,05
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6353
|18,6384
|% 0,07
|
|Euro
|19,3515
|19,3544
|% 0,50
|
|Sterlin
|22,3280
|22,4399
|% 0,63
|
|Frank
|19,5337
|19,6514
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9424
|4,9671
|% 0,01
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|15,09
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.052
|9,23
|
|Cumhuriyet
|7.000
|7.106
|12,00
|
|Tam
|7.025
|7.082
|46,00
|
|Yarım
|3.407
|3.463
|23,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.731
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,29
|21,33
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|12,75
|12,77
|0,22
|
|B. Petrol
|85,86
|85,86
|1,97
|