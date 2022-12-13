***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.12.2022 09:14
***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nurullah Emre Narin tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086777
BIST
12:015.197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 4,03
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.239
En Düşük
5.180
12:0118,6536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0167
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
12:0119,6609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0253
|Açılış
|: 19,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,6953
En Düşük
19,5690
12:011.070,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,94
|Açılış
|: 1.070,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.072,44
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler11:59
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6407
|18,6494
|% 0,07
|
|Euro
|19,6482
|19,6647
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,7951
|22,9094
|% -0,00
|
|Frank
|19,8304
|19,9499
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9444
|4,9692
|% 0,11
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|4,39
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.071
|4,24
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.293
|-38,00
|
|Tam
|7.214
|7.264
|21,00
|
|Yarım
|3.493
|3.551
|10,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.775
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,99
|14,01
|0,04
|
|B. Petrol
|79,28
|79,28
|1,29
|
Seans Raporu
11:59
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12:12XU100
Endeks 5, 198 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 50, 365.00 milyon TL de