***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.12.2022 09:55
***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MARTI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nurullah Emre Narin tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091065
BIST
11:155.381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 35,14
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.381
En Düşük
5.332
11:1518,7202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
11:1519,9542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0976
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9605
En Düşük
19,8499
11:151.088,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,83
|Açılış
|: 1.088,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,20
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler11:15
|TERA
|17,71
|648.593
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|107.735
|% 9,98
|
|UZERB
|184,20
|119.362
|% 9,97
|
|SAMAT
|17,57
|24.265.261
|% 9,95
|
|RYGYO
|14,25
|78.732.713
|% 9,95
|
|UMPAS
|6,73
|126.517
|% -9,91
|
|KOZAL
|540,10
|1.647.330.118
|% -9,49
|
|ULUFA
|11,74
|43.576.792
|% -8,28
|
|BALAT
|20,30
|235.845
|% -8,14
|
|PLTUR
|16,33
|618.041.897
|% -5,93
|
|THYAO
|141,00
|1.722.153.517
|% 0,64
|
|ENKAI
|33,52
|1.689.110.944
|% 5,14
|
|KOZAL
|540,10
|1.647.330.118
|% -9,49
|
|PETKM
|19,49
|1.114.010.154
|% 2,36
|
|ASELS
|59,30
|1.073.626.315
|% 1,54
|
|EKGYO
|8,35
|1.059.053.396
|% 2,33
|
|YKBNK
|11,89
|772.144.431
|% 2,59
|
|PETKM
|19,49
|1.114.010.154
|% 2,36
|
|ENKAI
|33,52
|1.689.110.944
|% 5,14
|
|TSKB
|4,34
|200.190.504
|% 1,88
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7180
|18,7202
|% 0,05
|
|Euro
|19,9354
|19,9542
|% 0,49
|
|Sterlin
|22,4775
|22,5903
|% 0,25
|
|Frank
|20,1319
|20,2531
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9630
|4,9879
|% 0,02
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|4,84
|
|Altın Gr.
|1.088
|1.088
|2,17
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.345
|7.402
|12,00
|
|Yarım
|3.557
|3.621
|3,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.810
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,68
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,23
|0,09
|
|B. Petrol
|82,74
|82,74
|-1,25
|
Seans Raporu
11:15
daha fazla
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11:30CELHA
Yüzde 8.84 oranında artışla 36.46 lira fiyatla işlem gören hissede 189, 434 adet işlem
-
11:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 59 artarak (% 0.50 ) 4, 748
-
11:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, RYGYO, DIRIT, RYSAS, TERA, SAMAT
-
11:29
UZERB, SAMAT, ECZYT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:29
QNBFL, OZSUB, PLTUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında