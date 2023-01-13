***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.01.2023 09:45
***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nurullah Emre Narin tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101711
BIST
11:014.999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 28,10
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.019
En Düşük
4.926
11:0118,7908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0072
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,8070
En Düşük
18,7471
11:0120,3925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,4273
En Düşük
20,3446
11:011.146,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,10
|Açılış
|: 1.146,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.148,89
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler10:59
|ONCSM
|37,40
|4.684.574
|% 10,00
|
|COSMO
|127,60
|3.916.810
|% 10,00
|
|RODRG
|35,48
|11.621.770
|% 9,98
|
|ARMDA
|279,10
|18.383.217
|% 9,97
|
|TNZTP
|13,58
|5.770.902
|% 9,96
|
|ULUFA
|6,41
|3.522.712
|% -9,46
|
|ORMA
|60,20
|15.110
|% -5,05
|
|EKGYO
|8,12
|1.031.853.669
|% -4,58
|
|ALFAS
|239,10
|78.310.262
|% -4,36
|
|TERA
|23,54
|4.743.155
|% -4,31
|
|EREGL
|40,36
|1.925.973.959
|% 1,97
|
|ASELS
|57,70
|1.843.838.439
|% 3,22
|
|KRDMD
|18,69
|1.723.104.191
|% -1,11
|
|THYAO
|136,00
|1.689.932.543
|% 0,15
|
|EKGYO
|8,12
|1.031.853.669
|% -4,58
|
|EKGYO
|8,12
|1.031.853.669
|% -4,58
|
|KRDMD
|18,69
|1.723.104.191
|% -1,11
|
|YKBNK
|9,35
|769.069.491
|% 3,43
|
|SKBNK
|2,67
|139.459.490
|% 1,14
|
|EREGL
|40,36
|1.925.973.959
|% 1,97
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7849
|18,7879
|% 0,02
|
|Euro
|20,3865
|20,3938
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,8686
|22,9833
|% -0,01
|
|Frank
|20,1609
|20,2824
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9856
|5,0106
|% 0,01
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|4,17
|
|Altın Gr.
|1.147
|1.147
|0,51
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.741
|7.799
|-11,00
|
|Yarım
|3.769
|3.816
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.890
|1.908
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,83
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|84,23
|84,23
|0,20
|