***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.02.2023 09:09
***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MARTI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Musa Turan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111062
BIST
10:424.186
En Yüksek
|Değişim
|: -7,09%
|| -319,33
|Açılış
|: 4.482
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.482
En Düşük
4.186
10:4218,8316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8490
En Düşük
18,7965
10:4220,2529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0546
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2668
En Düşük
20,1288
10:421.139,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 7,48
|Açılış
|: 1.139,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,99
|
1.139,47
En Düşük
1.130,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|NUHCM
|123,90
|24.909.261
|% 8,68
|
|ONCSM
|91,90
|952.635
|% 7,55
|
|KONYA
|3.165,50
|67.323.414
|% 6,78
|
|AFYON
|8,37
|87.542.066
|% 6,76
|
|CMBTN
|535,50
|23.993.601
|% 5,68
|
|EUHOL
|1,62
|700.636
|% -10,00
|
|ALMAD
|3,42
|1.450.218
|% -10,00
|
|IZMDC
|4,05
|5.793.049
|% -10,00
|
|YEOTK
|48,60
|14.666.607
|% -10,00
|
|PRDGS
|5,67
|1.191.686
|% -10,00
|
|ASELS
|47,66
|353.747.149
|% -9,99
|
|THYAO
|115,20
|295.071.621
|% -9,43
|
|SISE
|36,60
|250.329.299
|% -5,72
|
|EREGL
|35,98
|235.131.107
|% -4,26
|
|AKBNK
|13,80
|171.917.807
|% -6,12
|
|EKGYO
|6,08
|102.170.790
|% -7,18
|
|YKBNK
|7,75
|113.865.840
|% -4,67
|
|AKBNK
|13,80
|171.917.807
|% -6,12
|
|GSRAY
|7,60
|81.553.866
|% -9,95
|
|AFYON
|8,37
|87.542.066
|% 6,76
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8290
|18,8316
|% 0,04
|
|Euro
|20,2474
|20,2529
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,6490
|22,7626
|% 0,22
|
|Frank
|20,3675
|20,4902
|% 0,14
|
|Riyal
|5,0037
|5,0288
|% 0,03
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|11,54
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|6,15
|
|Cumhuriyet
|7.653
|7.768
|-9,00
|
|Tam
|7.729
|7.784
|29,00
|
|Yarım
|3.776
|3.809
|14,00
|
|Çeyrek
|1.888
|1.904
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|13,56
|13,58
|0,15
|
|B. Petrol
|83,75
|83,75
|0,06
|