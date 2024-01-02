***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.01.2024 16:10
***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MARTI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hedef Projelendirme ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231419
BIST
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16:177.574
En Düşük
|Değişim
|: 1,39%
|| 103,76
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.601
16:1729,7288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2154
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7339
En Düşük
29,4693
16:1732,6198
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0777
|Açılış
|: 32,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
|
32,8257
En Düşük
32,5590
16:171.974,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 16,92
|Açılış
|: 1.974,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler16:17
|PAMEL
|114,40
|37.587.215
|% 10,00
|
|KONTR
|238,70
|1.010.089.276
|% 10,00
|
|SMART
|31,46
|41.355.811
|% 10,00
|
|MEDTR
|30,62
|53.270.845
|% 9,99
|
|KUYAS
|58,90
|45.600.159
|% 9,99
|
|EMNIS
|83,85
|1.078.458
|% -9,98
|
|SUWEN
|23,12
|57.202.125
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,17
|567.318.582
|% -9,93
|
|DIRIT
|10,26
|1.225.485
|% -7,57
|
|SNPAM
|121,10
|3.929.824
|% -6,85
|
|GUBRF
|169,10
|5.506.006.593
|% 9,95
|
|THYAO
|235,60
|4.174.208.829
|% 3,06
|
|ASTOR
|103,20
|2.882.026.774
|% 9,44
|
|EREGL
|42,06
|2.728.374.422
|% 2,59
|
|YKBNK
|19,63
|2.357.929.669
|% 0,46
|
|SKBNK
|4,30
|1.038.967.376
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,08
|981.586.193
|% 2,91
|
|YKBNK
|19,63
|2.357.929.669
|% 0,46
|
|QUAGR
|5,17
|567.318.582
|% -9,93
|
|ZOREN
|4,37
|410.907.167
|% 3,31
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7208
|29,7288
|% 0,73
|
|Euro
|32,6090
|32,6198
|% -0,24
|
|Sterlin
|37,4732
|37,6611
|% 0,11
|
|Frank
|34,8534
|35,0634
|% -0,33
|
|Riyal
|7,9027
|7,9423
|% 0,70
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,93
|23,96
|% 0,66
|
|Platin
|989,00
|990,02
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.086,04
|1.090,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,47
|78,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.067,00
|2.067,23
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:17
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16:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 94, 3 artarak (% 1.43 ) 6, 666
-
16:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, UZERB, FORMT, MEDTR, CMBTN, OYLUM, PAMEL, AVGYO, FONET, KUYAS
-
16:32
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QUAGR, EMNIS, SUWEN
-
16:32
MTRKS, BURCE, KBORU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:32
AKSA, ANELE, PEGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında