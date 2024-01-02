***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.01.2024 17:17
***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nurullah Emre Narin tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231445
BIST
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17:597.624
En Düşük
|Değişim
|: 2,06%
|| 154,11
|Açılış
|: 7.542
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|Önceki Kapanış
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En Yüksek
7.634
17:5929,7435
En Yüksek
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|: 0,78%
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|Açılış
|: 29,7850
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|Önceki Kapanış
|: 29,6550
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29,7498
En Düşük
29,4693
17:5932,6065
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
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|Açılış
|: 32,5500
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|Önceki Kapanış
|: 32,6700
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En Yüksek
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|: 0,77%
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|Açılış
|: 1.972,95
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|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
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1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KONTR
|238,70
|1.028.147.408
|% 10,00
|
|SMART
|31,46
|41.927.565
|% 10,00
|
|KRSTL
|12,54
|63.238.507
|% 10,00
|
|PAPIL
|58,85
|49.516.070
|% 10,00
|
|PAMEL
|114,40
|38.493.492
|% 10,00
|
|SUWEN
|23,12
|59.110.519
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,17
|603.807.335
|% -9,93
|
|LKMNH
|58,30
|57.628.365
|% -9,89
|
|NTGAZ
|20,82
|219.497.283
|% -9,87
|
|SNPAM
|121,00
|9.189.960
|% -6,92
|
|THYAO
|236,40
|5.949.755.027
|% 3,41
|
|GUBRF
|169,10
|5.527.685.720
|% 9,95
|
|EREGL
|42,26
|3.673.857.579
|% 3,07
|
|YKBNK
|19,76
|3.249.909.349
|% 1,13
|
|ASTOR
|103,70
|3.113.979.633
|% 9,97
|
|SKBNK
|4,26
|1.226.842.126
|% -0,93
|
|EKGYO
|7,15
|1.512.502.449
|% 3,92
|
|YKBNK
|19,76
|3.249.909.349
|% 1,13
|
|QUAGR
|5,17
|603.807.335
|% -9,93
|
|ZOREN
|4,37
|483.764.162
|% 3,31
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7195
|29,7598
|% 0,83
|
|Euro
|32,5827
|32,6060
|% -0,28
|
|Sterlin
|37,4364
|37,6241
|% 0,01
|
|Frank
|34,9168
|35,1272
|% -0,15
|
|Riyal
|7,9080
|7,9476
|% 0,77
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,75
|23,77
|% 0,66
|
|Platin
|987,74
|990,48
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.084,77
|1.089,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,18
|77,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.058,36
|2.058,65
|% 0,66
|