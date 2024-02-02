***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.02.2024 09:27
***MARTI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MARTI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nurullah Emre Narin tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246317
BIST
'
11:498.680
En Düşük
|Değişim
|: 0,39%
|| 33,40
|Açılış
|: 8.712
|
|Önceki Kapanış
|: 8.646
|
8.658
En Yüksek
8.763
11:4930,4563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1227
|Açılış
|: 30,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3200
|
30,5051
En Düşük
30,2698
11:4933,1743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1168
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,5342
En Düşük
32,9769
11:492.012,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,70
|Açılış
|: 2.012,30
|
|Önceki Kapanış
|: 2.004,60
|
2.015,00
En Düşük
1.999,82
BIST En Aktif Hisseler11:49
|SNPAM
|112,20
|5.457.184
|% 10,00
|
|MEGMT
|50,00
|934.162.921
|% 9,94
|
|KFEIN
|112,00
|272.859.104
|% 9,91
|
|EKOS
|62,55
|1.154.634.477
|% 9,26
|
|IHEVA
|2,88
|24.723.364
|% 7,06
|
|KBORU
|122,40
|53.322.826
|% -10,00
|
|TETMT
|6.525,00
|3.784.500
|% -10,00
|
|ATSYH
|40,36
|1.776.930
|% -9,99
|
|BAYRK
|37,74
|4.947.110
|% -9,97
|
|DIRIT
|16,53
|8.817.895
|% -6,40
|
|THYAO
|281,25
|8.187.091.344
|% 2,46
|
|SAHOL
|78,30
|3.371.451.132
|% 6,68
|
|EREGL
|43,80
|2.114.947.538
|% 0,18
|
|AKBNK
|40,06
|2.008.974.557
|% -0,05
|
|CATES
|83,35
|2.008.810.685
|% -4,31
|
|ZOREN
|4,77
|592.567.278
|% 1,06
|
|EKGYO
|10,13
|969.434.540
|% -1,07
|
|YKBNK
|22,44
|1.847.289.516
|% 0,36
|
|AKFGY
|2,11
|171.641.465
|% 0,96
|
|ISCTR
|25,90
|1.635.352.747
|% 0,15
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,4537
|30,4563
|% 0,40
|
|Euro
|33,1662
|33,1743
|% 0,35
|
|Sterlin
|38,7070
|38,9011
|% 0,40
|
|Frank
|35,3968
|35,6101
|% 0,50
|
|Riyal
|8,0965
|8,1371
|% 0,34
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,17
|23,20
|% 0,66
|
|Platin
|915,68
|917,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,13
|969,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,06
|79,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.055,83
|2.056,33
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:49
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