***MARTI* *LKMNH* *HDFGS* *PETKM* *OZRDN* *SMART* *SANEL* *HPF* *SEYKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu









***MARTI******LKMNH******HDFGS******PETKM******OZRDN******SMART******SANEL******HPF******SEYKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )İlgili Şirketler [LKMNH, MARTI, OZRDN, PETKM, SANEL, SEYKM, SMART, HDFGS]İlgili Fonlar [HPF]TürkçeKamuyu Aydınlatma Platformu DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032540BIST