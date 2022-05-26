***MARTI* *LKMNH* *HDFGS* *PETKM* *OZRDN* *SMART* *SANEL* *HPF* *SEYKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
26.05.2022 09:19
***MARTI******LKMNH******HDFGS******PETKM******OZRDN******SMART******SANEL******HPF******SEYKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [LKMNH, MARTI, OZRDN, PETKM, SANEL, SEYKM, SMART, HDFGS]
İlgili Fonlar [HPF]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032540
BIST
18:052.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.424
En Düşük
2.384
18:0516,4629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0983
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,4688
En Düşük
16,3099
18:0517,6022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1327
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,6123
En Düşük
17,4514
18:05975,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,68
|Açılış
|: 975,79
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
976,30
En Düşük
969,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GWIND
|7,15
|57.491.808
|% 4,08
|
|LINK
|33,18
|7.547.935
|% 3,72
|
|ECZYT
|44,64
|14.370.512
|% 3,53
|
|DURDO
|19,37
|6.913.856
|% 0,00
|
|DYOBY
|11,18
|10.059.749
|% 0,00
|
|AGYO
|3,15
|15.399.230
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,17
|1.239.929.076
|% 0,00
|
|AKCNS
|19,88
|6.129.049
|% 0,00
|
|AKENR
|1,46
|9.416.187
|% 0,00
|
|AFYON
|3,51
|22.606.718
|% 0,00
|
|THYAO
|42,66
|3.418.259.914
|% 0,00
|
|SISE
|21,04
|3.103.774.665
|% 0,00
|
|GARAN
|14,75
|2.517.094.395
|% 0,00
|
|ASELS
|23,66
|1.601.751.463
|% 0,00
|
|SAHOL
|20,12
|1.384.314.039
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,52
|1.303.390.334
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,60
|622.000.073
|% 0,00
|
|HALKB
|5,66
|1.272.834.523
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,18
|868.800.588
|% 0,00
|
|GARAN
|14,75
|2.517.094.395
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4448
|16,4629
|% 0,60
|
|Euro
|17,5719
|17,6022
|% 0,76
|
|Sterlin
|20,5920
|20,6953
|% 0,37
|
|Frank
|17,0202
|17,1227
|% 0,50
|
|Riyal
|4,3694
|4,3913
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.846
|-8,07
|
|Altın Gr.
|975
|975
|0,70
|
|Cumhuriyet
|6.471
|6.569
|62,00
|
|Tam
|6.442
|6.604
|64,66
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|31,28
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,64
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,76
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,07
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,13
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58UNLU
Yüzde 6.83 oranında artışla 5.63 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 401, 428 adet işlem
-
17:57VAKBN
Yüzde 5.04 oranında artışla 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 453, 832 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 2, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 92 üstünde . İşlem hacmi 31, 501.00 milyon TL de
-
17:55SEKFK
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 050, 654 adet işlem
-
17:54VAKBN
Yüzde 5.29 oranında artışla 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 197, 621, 153 adet işlem