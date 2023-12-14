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***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

14.12.2023 09:54
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim


***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Bildirimi

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem İmtiyaz Öngörülmesi
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.12.2022
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Tamamı olumlu oy kullanmıştır.
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 06.12.2023
Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? Onaylandı
Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 14.12.2023
Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Saati 10:00
Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi 27.12.2023
Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Saati 17:00
Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayrılma Hakkında Kullanılacak Hesap 65240
Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
MARTI, TRAMMART91K7 4,5

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("Tebliğ")"nin 4'ncü maddesi (ç) bendi hükümleri çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.12.2022 tarihli kararı ile ortaklıkta pay sahibi olup, Olağanüstü Genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağa geçirten pay sahiplerinin ya da temsilcilerinin paylarını ortaklığa satarak ayrılma hakkı mevcut olup ekte yer alan formu kullanarak ayrılma hakkı işlemleri için başvuruda bulunabilirler.
Bilgilerinize arz ederiz.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 MARTI-Ayrılma Hakkı FORM.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225679


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