***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç BildirimiAyrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem İmtiyaz ÖngörülmesiÖnemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.12.2022Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Tamamı olumlu oy kullanmıştır.Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 06.12.2023Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? OnaylandıAyrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 14.12.2023Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Saati 10:00Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi 27.12.2023Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Saati 17:00Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ayrılma Hakkında Kullanılacak Hesap 65240Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüAyrılma Hakkı Kullanım Fiyatı BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım FiyatıMARTI, TRAMMART91K7 4,5Para Birimi TRYEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("Tebliğ")"nin 4'ncü maddesi (ç) bendi hükümleri çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.12.2022 tarihli kararı ile ortaklıkta pay sahibi olup, Olağanüstü Genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağa geçirten pay sahiplerinin ya da temsilcilerinin paylarını ortaklığa satarak ayrılma hakkı mevcut olup ekte yer alan formu kullanarak ayrılma hakkı işlemleri için başvuruda bulunabilirler.Bilgilerinize arz ederiz.Eklenen DökümanlarEK: 1 MARTI-Ayrılma Hakkı FORM.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225679BIST