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***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

02.01.2024 19:01
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim


***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ayrılma Hakkı Sürecinin Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem İmtiyaz Öngörülmesi
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.12.2022
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Tamamı olumlu oy kullanmıştır.
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 06.12.2023
Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? Onaylandı
Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 14.12.2023
Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Saati 10:00
Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi 27.12.2023
Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Saati 17:00
Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayrılma Hakkında Kullanılacak Hesap 65240
Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
MARTI, TRAMMART91K7 4,5

Para Birimi TRY

Toplam Ayrılma Hakkı Kullanım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkına Konu Edilen Toplam Pay Tutarı (Nominal TL) Ödenen Toplam Bedel
MARTI, TRAMMART91K7 44.514.574 200.320.083

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("Tebliğ")"nin 4'ncü maddesi (ç) bendi hükümleri çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.12.2022 tarihli kararı ile ortaklıkta pay sahibi olup, 6.12.2023 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağa geçirmek suretiyle, ayrılma hakkı kullanım süresi içinde (14.12.2023 ile 27.12.2023) 2 pay sahibimiz ayrılma hakkını kullanmak üzere başvurmuştur.
Tebliğ'in madde 11/7 hükmü kapsamında, SPK'nın 20.01.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-32141 sayılı onay yazısı gereğince Tebliğ'de öngörülen esaslara uygun şekilde ayrılma hakkını kullanmak isteyen 2 pay sahibine, ayrılma hakkı fiyatı olan 4,5 TL'den toplam 44.514.574 adet paya karşılık 200.320.083 TL, Şirket adına, Şirket A Grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından ödenmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231599


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