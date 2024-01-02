***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ayrılma Hakkı Sürecinin Tamamlanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırAyrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem İmtiyaz ÖngörülmesiÖnemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.12.2022Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Tamamı olumlu oy kullanmıştır.Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 06.12.2023Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? OnaylandıAyrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 14.12.2023Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Saati 10:00Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi 27.12.2023Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Saati 17:00Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ayrılma Hakkında Kullanılacak Hesap 65240Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüAyrılma Hakkı Kullanım Fiyatı BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım FiyatıMARTI, TRAMMART91K7 4,5Para Birimi TRYToplam Ayrılma Hakkı Kullanım BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkına Konu Edilen Toplam Pay Tutarı (Nominal TL) Ödenen Toplam BedelMARTI, TRAMMART91K7 44.514.574 200.320.083Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("Tebliğ")"nin 4'ncü maddesi (ç) bendi hükümleri çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.12.2022 tarihli kararı ile ortaklıkta pay sahibi olup, 6.12.2023 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağa geçirmek suretiyle, ayrılma hakkı kullanım süresi içinde (14.12.2023 ile 27.12.2023) 2 pay sahibimiz ayrılma hakkını kullanmak üzere başvurmuştur.Tebliğ'in madde 11/7 hükmü kapsamında, SPK'nın 20.01.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-32141 sayılı onay yazısı gereğince Tebliğ'de öngörülen esaslara uygun şekilde ayrılma hakkını kullanmak isteyen 2 pay sahibine, ayrılma hakkı fiyatı olan 4,5 TL'den toplam 44.514.574 adet paya karşılık 200.320.083 TL, Şirket adına, Şirket A Grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından ödenmiştir.Bilgilerinize arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231599BIST