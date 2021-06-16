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***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

16.06.2021 17:49



***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.04.2020-31.03.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21.05.2021
Tescil Tarihi
16.06.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
16.06.2021-10350
Açıklamalar

21.05.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizin 01.04.2020-31.03.2021 Dönemi Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 16.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942692


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