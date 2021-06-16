***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.04.2020-31.03.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi21.05.2021Tescil Tarihi16.06.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su16.06.2021-10350Açıklamalar21.05.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizin 01.04.2020-31.03.2021 Dönemi Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 16.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942692BIST