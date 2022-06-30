***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.06.2022 20:33
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.04.2021-31.03.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.06.2022
Tescil Tarihi
30.06.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
24.06.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizin 01.04.2021-31.03.2022 Dönemi Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30.06.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040525
BIST
18:052.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,40
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
18:0516,7044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0662
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
18:0517,5464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1587
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5464
En Düşük
17,2330
18:05970,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,19
|Açılış
|: 970,82
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|10,89
|120.661.397
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|10.683.768
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|101.265.107
|% 9,87
|
|NUGYO
|5,02
|124.137.818
|% 9,85
|
|ISGYO
|14,23
|248.016.341
|% 9,46
|
|LIDFA
|11,34
|31.321.993
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.947.580
|% -9,98
|
|BASCM
|3,41
|600.157
|% -9,79
|
|BERA
|14,50
|638.094.337
|% -8,86
|
|ORCAY
|16,93
|157.687.081
|% -7,74
|
|THYAO
|46,80
|5.259.907.942
|% 1,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|EREGL
|27,14
|1.760.868.207
|% 2,26
|
|ASELS
|22,86
|1.396.371.439
|% 0,79
|
|KRDMD
|11,28
|1.350.403.942
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,64
|1.132.407.295
|% 4,35
|
|YKBNK
|4,33
|846.489.922
|% 0,93
|
|TSKB
|2,01
|354.556.381
|% -0,50
|
|ODAS
|2,89
|508.517.576
|% -0,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6949
|16,7020
|% 0,38
|
|Euro
|17,5078
|17,5402
|% 0,88
|
|Sterlin
|20,2738
|20,3755
|% 0,78
|
|Frank
|17,4403
|17,5453
|% 0,46
|
|Riyal
|4,4371
|4,4594
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-8,47
|
|Altın Gr.
|971
|971
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.466
|6.588
|-53,00
|
|Yarım
|3.165
|3.221
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.585
|1.610
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,35
|20,38
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,95
|-0,16
|
|B. Petrol
|109
|109
|-3,13
|