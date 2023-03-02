***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.04.2022-31.03.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi30.01.2023Tescil Tarihi01.03.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su01.03.2023/10780Açıklamalar30.01.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizin 01.04.2022-31.03.2023 Dönemi Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 01.03.2023 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119402BIST