***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıArsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.04.2023 – 31.03.2024Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi04.01.2024Tescil Tarihi19.01.2024Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su22.01.2024/11005Açıklamalar04.01.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizin 01.04.2023-31.03.2024 Dönemi Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 19.01.2024 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242026BIST