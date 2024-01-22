***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.01.2024 18:02
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.04.2023 – 31.03.2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
04.01.2024
Tescil Tarihi
19.01.2024
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
22.01.2024/11005
Açıklamalar
04.01.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizin 01.04.2023-31.03.2024 Dönemi Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 19.01.2024 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242026
BIST