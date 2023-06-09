***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 01.04.2022-31.03.2023 Hesap dönemi Finansal Tablo Değerlendirmesi ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157520BIST