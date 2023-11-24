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***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Bilgilendirme Politikası

24.11.2023 09:01
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Bilgilendirme Politikası


***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )

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Bilgilendirme Politikası

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 01.04.2022-30.09.2023 Özel Hesap dönemi Finansal Tablo Değerlendirmesi ekte sunulmuştur. ( ilk 
6 aylık dönem )





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219767


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BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOAS 265,50 462.475.207 % 2,19  
SDTTR 313,00 228.028.009 % 0,12  
ISBIR 150,90 5.112.188 % 0,00  
KSTUR 2.225,00 4.257.700 % 0,00  
UMPAS 7,35 1.146.702 % 0,00  
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17:59 Alış Satış %  
Dolar 28,8561 28,8870 % 0,21  
Euro 31,5058 31,5253 % 0,08  
Sterlin 36,0784 36,2594 % 0,25  
Frank 32,5351 32,7311 % 0,29  
Riyal 7,6724 7,7109 % 0,23  
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17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,70 23,72 % 0,66  
Platin 919,47 920,99 % 0,66  
Paladyum 1.048,90 1.054,68 % 0,66  
Brent Pet. 81,46 81,46 % 0,66  
Altın Ons 1.993,41 1.993,71 % 0,66  
Seans Raporu 17:59
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