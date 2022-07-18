***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme
18.07.2022 17:38
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesine ilişkin değişiklik, 18.07.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 18.07.2022 tarih ve 10619 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin son hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 18/07/2022 18/07/2022 10619
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045901
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 68,83
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.451
En Düşük
2.402
18:0517,4967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0968
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
18:0517,7830
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,2316
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
18:05959,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,51
|Açılış
|: 959,38
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|9,24
|160.969.996
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,18
|74.526.632
|% 9,98
|
|ECILC
|13,79
|295.311.014
|% 9,97
|
|ASUZU
|194,10
|419.541.374
|% 9,97
|
|UFUK
|77,20
|3.331.517
|% 9,97
|
|GESAN
|47,20
|309.058.390
|% -8,26
|
|DOBUR
|42,80
|9.319.322
|% -8,15
|
|SILVR
|20,44
|74.246.906
|% -7,26
|
|SMRTG
|29,44
|174.577.655
|% -6,54
|
|FENER
|51,70
|289.919.707
|% -5,31
|
|THYAO
|49,98
|4.428.109.586
|% 4,26
|
|EREGL
|27,32
|1.659.059.130
|% 5,24
|
|SISE
|20,66
|1.600.911.210
|% 1,57
|
|ODAS
|3,49
|1.087.441.028
|% 7,06
|
|SASA
|41,10
|1.067.763.244
|% 3,63
|
|ODAS
|3,49
|1.087.441.028
|% 7,06
|
|EKGYO
|2,97
|691.889.979
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,39
|761.924.803
|% 5,02
|
|THYAO
|49,98
|4.428.109.586
|% 4,26
|
|AKBNK
|8,27
|717.557.349
|% 4,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4594
|17,4967
|% 0,56
|
|Euro
|17,7487
|17,7830
|% 1,32
|
|Sterlin
|20,8741
|20,9787
|% 1,42
|
|Frank
|17,8027
|17,9100
|% 0,25
|
|Riyal
|4,6358
|4,6591
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|2,10
|
|Altın Gr.
|960
|960
|4,59
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.509
|6.619
|-85,00
|
|Yarım
|3.162
|3.231
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.586
|1.615
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,87
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,61
|0,13
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,40
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 97 artarak (% 2.96 ) 2, 153
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, RTALB, KLRHO, MAKIM, GLRYH
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BIZIM, ECILC, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
BJKAS, FRIGO, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 168 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 75 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem