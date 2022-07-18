***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesine ilişkin değişiklik, 18.07.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 18.07.2022 tarih ve 10619 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin son hali ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 18/07/2022 18/07/2022 10619http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045901BIST