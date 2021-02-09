***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor
09.02.2021 18:20
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.04.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 182.107.008 48.247.772 4.498.253 -329.820.282 -103.473.771 -68.902.938 157.187.704 88.284.766
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
Not.27 -103.473.771 103.473.771 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 -490.661 3.267.114 -42.730.502 -39.954.049 5.544.389 -34.409.660
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
919.712 919.712 919.712
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -996.901 8.956.747 181.616.347 51.514.886 4.498.253 -433.294.053 -42.730.502 -107.937.275 162.732.093 54.794.818
Cari Dönem 01.04.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -996.901 8.956.747 231.150.481 53.617.713 4.498.253 -433.294.053 -113.349.970 -126.919.782 188.828.235 61.908.453
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
Not.27 -113.349.970 113.349.970 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 -753.927 -8.250.593 -16.035.870 -25.040.390 19.125.978 -5.914.412
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -996.901 8.956.747 230.396.554 45.367.120 4.498.253 -546.644.023 -16.035.870 -151.960.172 207.954.213 55.994.041
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.04.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
55.997.813 -8.768.723
Dönem Karı (Zararı)
-42.135.800 -45.303.339
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-42.135.800 -45.303.339
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.213.389 76.622.358
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.18-19 23.919.344 18.324.074
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.426.923 -18.066
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.426.923 -18.066
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.272.398 -3.310.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 585.098 159.027
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.617.755
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 69.545 -3.469.269
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
38.928.702 32.721.478
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 -59.247.486 -13.881.554
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 98.171.434 46.601.129
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not.10-11 4.754 2.926
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not.10-11 0 -1.023
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-38.479.386 35.714.703
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.627.026 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
Not.32 -4.627.026 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 -373.720 -6.809.589
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
77.172.535 -39.626.663
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 20.690.291 -32.402.089
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 22.591.930 -25.808.651
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.13 -764.014 -138.180
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.26 -873.082 -7.807.605
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 15.028.141 9.303.105
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.12 517.044 989.064
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 26.626.371 -23.900.627
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
Not.26 11.290.871 36.001.580
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.935.017 4.136.740
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
56.250.124 -8.307.644
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.24 -252.311 -461.079
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-34.089.088 9.167.413
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.539
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.539
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18-19 -45.723.309 -2.849.273
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Not.11 -2.342.082
Alınan Faiz
Not.33 11.634.221 14.354.229
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.190.208 -348.516
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8 53.229.825 39.337.343
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -41.738.924 -23.048.000
Ödenen Faiz
Not.33 -34.681.109 -16.637.859
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.281.483 50.174
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
85.877 92.444
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.195.606 142.618
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 2.022.602 1.721.539
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 826.996 1.864.157
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.03.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 826.996 2.022.602
Finansal Yatırımlar
Not.7 6.146.767 1.519.741
Ticari Alacaklar
Not.10 15.837.288 7.337.727
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 7.635.032 155.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 8.202.256 7.182.237
Diğer Alacaklar
Not.11 101.427.656 97.581.700
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 97.242.469 91.985.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 4.185.187 5.596.431
Stoklar
Not.13 3.145.522 3.131.396
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 10.072.751 8.765.690
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 10.072.751 8.765.690
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 6.961.410 3.164.045
ARA TOPLAM
144.418.390 123.522.901
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
144.418.390 123.522.901
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
Not.11 19.818.041 19.619.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 19.818.041 19.619.688
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 65.283.866 53.392.761
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 1.245.945.847 979.512.365
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 319.268 333.744
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 319.268 333.744
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 26.829.291 35.569.655
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26-37 25.980.882 32.512.002
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 848.409 3.057.653
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 16.414.790 12.763.869
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.374.611.103 1.101.192.082
TOPLAM VARLIKLAR
1.519.029.493 1.224.714.983
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 1.200.167.935 953.423.398
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 7.189.169 10.658.229
Ticari Borçlar
Not.10 26.408.523 24.165.203
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 586.820 1.115.952
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 25.821.703 23.049.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.12 4.056.437 3.403.063
Diğer Borçlar
Not.11 52.015.535 89.301.691
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 690.825 507.727
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 51.324.710 88.793.964
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.26 51.167.376 43.166.904
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.26-37 41.642.972 37.671.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.26 9.524.404 5.495.145
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 15.034.559 12.133.890
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 280.569 198.081
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 14.753.990 11.935.809
ARA TOPLAM
1.356.039.534 1.136.252.378
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.356.039.534 1.136.252.378
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 35.472.381 20.913.926
Diğer Borçlar
Not.11-37 65.765.687 1.041.075
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 65.765.687 1.041.075
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.757.850 4.599.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 5.757.850 4.599.151
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
106.995.918 26.554.152
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.463.035.452 1.162.806.530
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 -151.960.172 -126.919.782
Ödenmiş Sermaye
120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.497.948 2.497.948
Geri Alınmış Paylar (-)
-996.901 -996.901
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.956.747 8.956.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
230.396.554 231.150.481
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
230.396.554 231.150.481
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
45.367.120 53.617.713
Yabancı Para Çevrim Farkları
45.367.120 53.617.713
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.498.253 4.498.253
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-546.644.023 -433.294.053
Net Dönem Karı veya Zararı
-16.035.870 -113.349.970
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
207.954.213 188.828.235
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
55.994.041 61.908.453
TOPLAM KAYNAKLAR
1.519.029.493 1.224.714.983
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.04.2019 - 31.12.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.10.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.10.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Not.28 61.076.790 149.460.724 12.432.593 16.172.729
Satışların Maliyeti
Not.28 -33.317.117 -86.264.404 -6.495.510 -17.332.759
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.759.673 63.196.320 5.937.083 -1.160.030
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
27.759.673 63.196.320 5.937.083 -1.160.030
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -15.489.013 -30.475.250 -6.096.548 -11.472.834
Pazarlama Giderleri
Not.29 -4.822.522 -10.482.500 -3.066.359 -9.377.996
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 33.924.624 20.957.850 19.684.380 7.049.796
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -53.223.524 -27.130.490 -14.861.333 -2.273.703
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-11.850.762 16.065.930 1.597.223 -17.234.767
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 10.513.778 11.735.366 3.462.356 2.515.234
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 -2.248.588 -1.029.841
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.585.572 27.801.296 4.029.738 -14.719.533
Finansman Gelirleri
Not.33 59.247.486 3.780.608 23.472.080 2.305.669
Finansman Giderleri
Not.33 -98.171.434 -83.694.832 -16.843.729 -17.886.299
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-42.509.520 -52.112.928 10.658.089 -30.300.163
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
373.720 6.809.589 375.062 3.530.834
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 373.720 6.809.589 375.062 3.530.834
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-42.135.800 -45.303.339 11.033.151 -26.769.329
DÖNEM KARI (ZARARI)
-42.135.800 -45.303.339 11.033.151 -26.769.329
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-26.099.930 -2.572.837 -1.301.033 -845.070
Ana Ortaklık Payları
-16.035.870 -42.730.502 12.334.184 -25.924.259
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.115.910 -504.328 -261.403 -635.407
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.115.910 -504.328 -261.403 -635.407
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
Not.18 -738.217 166.924
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
Not.24,27 -377.693 -504.328 -428.327 -635.407
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
37.337.298 11.398.007 299.389 16.852.602
Yabancı Para Çevrim Farkları
Not.27 37.337.298 11.398.007 299.389 16.852.602
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.221.388 10.893.679 37.986 16.217.195
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.914.412 -34.409.660 11.071.137 -10.552.134
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Not.27 19.125.978 5.544.389 -2.810.613 12.234.853
Ana Ortaklık Payları
Not.27 -25.040.390 -39.954.049 13.881.750 -22.786.987
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908665
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