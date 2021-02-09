***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.04.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı BakiyelerNot.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 182.107.008 48.247.772 4.498.253 -329.820.282 -103.473.771 -68.902.938 157.187.704 88.284.766Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferlerNot.27 -103.473.771 103.473.771 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Not.27 -490.661 3.267.114 -42.730.502 -39.954.049 5.544.389 -34.409.660Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)919.712 919.712 919.712Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu BakiyelerNot.27 120.000.000 2.497.948 -996.901 8.956.747 181.616.347 51.514.886 4.498.253 -433.294.053 -42.730.502 -107.937.275 162.732.093 54.794.818Cari Dönem 01.04.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı BakiyelerNot.27 120.000.000 2.497.948 -996.901 8.956.747 231.150.481 53.617.713 4.498.253 -433.294.053 -113.349.970 -126.919.782 188.828.235 61.908.453Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferlerNot.27 -113.349.970 113.349.970 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Not.27 -753.927 -8.250.593 -16.035.870 -25.040.390 19.125.978 -5.914.412Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu BakiyelerNot.27 120.000.000 2.497.948 -996.901 8.956.747 230.396.554 45.367.120 4.498.253 -546.644.023 -16.035.870 -151.960.172 207.954.213 55.994.041Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.04.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI55.997.813 -8.768.723Dönem Karı (Zararı)-42.135.800 -45.303.339Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-42.135.800 -45.303.339Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler21.213.389 76.622.358Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.18-19 23.919.344 18.324.074Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.426.923 -18.066Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.426.923 -18.066Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.272.398 -3.310.242Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.24 585.098 159.027Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.617.755Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 69.545 -3.469.269Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler38.928.702 32.721.478Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot.33 -59.247.486 -13.881.554Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerNot.33 98.171.434 46.601.129Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman GideriNot.10-11 4.754 2.926Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman GeliriNot.10-11 0 -1.023Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-38.479.386 35.714.703Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-4.627.026 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerNot.32 -4.627.026 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.35 -373.720 -6.809.589Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler77.172.535 -39.626.663Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 20.690.291 -32.402.089Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 22.591.930 -25.808.651Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili DüzeltmelerNot.13 -764.014 -138.180Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not.26 -873.082 -7.807.605Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 15.028.141 9.303.105Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Not.12 517.044 989.064Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 26.626.371 -23.900.627Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)Not.26 11.290.871 36.001.580İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-17.935.017 4.136.740Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları56.250.124 -8.307.644Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerNot.24 -252.311 -461.079YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-34.089.088 9.167.413Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.539Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.539Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.18-19 -45.723.309 -2.849.273Verilen Nakit Avans ve BorçlarNot.11 -2.342.082Alınan FaizNot.33 11.634.221 14.354.229FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-23.190.208 -348.516Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.8 53.229.825 39.337.343Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot.8 -41.738.924 -23.048.000Ödenen FaizNot.33 -34.681.109 -16.637.859YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.281.483 50.174Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi85.877 92.444NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.195.606 142.618DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 2.022.602 1.721.539DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 826.996 1.864.157Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.03.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.6 826.996 2.022.602Finansal YatırımlarNot.7 6.146.767 1.519.741Ticari AlacaklarNot.10 15.837.288 7.337.727İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 7.635.032 155.490İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 8.202.256 7.182.237Diğer AlacaklarNot.11 101.427.656 97.581.700İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 97.242.469 91.985.269İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 4.185.187 5.596.431StoklarNot.13 3.145.522 3.131.396Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26 10.072.751 8.765.690İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26 10.072.751 8.765.690Diğer Dönen VarlıklarNot.26 6.961.410 3.164.045ARA TOPLAM144.418.390 123.522.901TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR144.418.390 123.522.901DURAN VARLIKLARDiğer AlacaklarNot.11 19.818.041 19.619.688İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 19.818.041 19.619.688Yatırım Amaçlı GayrimenkullerNot.17 65.283.866 53.392.761Maddi Duran VarlıklarNot.18 1.245.945.847 979.512.365Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 319.268 333.744Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 319.268 333.744Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26 26.829.291 35.569.655İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26-37 25.980.882 32.512.002İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26 848.409 3.057.653Ertelenmiş Vergi VarlığıNot.35 16.414.790 12.763.869TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.374.611.103 1.101.192.082TOPLAM VARLIKLAR1.519.029.493 1.224.714.983KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 1.200.167.935 953.423.398Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot.8 7.189.169 10.658.229Ticari BorçlarNot.10 26.408.523 24.165.203İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot.10-37 586.820 1.115.952İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot.10-37 25.821.703 23.049.251Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot.12 4.056.437 3.403.063Diğer BorçlarNot.11 52.015.535 89.301.691İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot.11-37 690.825 507.727İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.11-37 51.324.710 88.793.964Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.26 51.167.376 43.166.904İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.26-37 41.642.972 37.671.759İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.26 9.524.404 5.495.145Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 15.034.559 12.133.890Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 280.569 198.081Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 14.753.990 11.935.809ARA TOPLAM1.356.039.534 1.136.252.378TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.356.039.534 1.136.252.378UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli BorçlanmalarNot.8 35.472.381 20.913.926Diğer BorçlarNot.11-37 65.765.687 1.041.075İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.11 65.765.687 1.041.075Uzun Vadeli Karşılıklar5.757.850 4.599.151Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot.24 5.757.850 4.599.151TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER106.995.918 26.554.152TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.463.035.452 1.162.806.530ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot.27 -151.960.172 -126.919.782Ödenmiş Sermaye120.000.000 120.000.000Sermaye Düzeltme Farkları2.497.948 2.497.948Geri Alınmış Paylar (-)-996.901 -996.901Paylara İlişkin Primler (İskontolar)8.956.747 8.956.747Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)230.396.554 231.150.481Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)230.396.554 231.150.481Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)45.367.120 53.617.713Yabancı Para Çevrim Farkları45.367.120 53.617.713Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.498.253 4.498.253Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-546.644.023 -433.294.053Net Dönem Karı veya Zararı-16.035.870 -113.349.970Kontrol Gücü Olmayan Paylar207.954.213 188.828.235TOPLAM ÖZKAYNAKLAR55.994.041 61.908.453TOPLAM KAYNAKLAR1.519.029.493 1.224.714.983Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.04.2019 - 31.12.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.10.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.10.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.28 61.076.790 149.460.724 12.432.593 16.172.729Satışların MaliyetiNot.28 -33.317.117 -86.264.404 -6.495.510 -17.332.759TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)27.759.673 63.196.320 5.937.083 -1.160.030Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)27.759.673 63.196.320 5.937.083 -1.160.030Genel Yönetim GiderleriNot.29 -15.489.013 -30.475.250 -6.096.548 -11.472.834Pazarlama GiderleriNot.29 -4.822.522 -10.482.500 -3.066.359 -9.377.996Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.31 33.924.624 20.957.850 19.684.380 7.049.796Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.31 -53.223.524 -27.130.490 -14.861.333 -2.273.703ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-11.850.762 16.065.930 1.597.223 -17.234.767Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.32 10.513.778 11.735.366 3.462.356 2.515.234Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerNot.32 -2.248.588 -1.029.841FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.585.572 27.801.296 4.029.738 -14.719.533Finansman GelirleriNot.33 59.247.486 3.780.608 23.472.080 2.305.669Finansman GiderleriNot.33 -98.171.434 -83.694.832 -16.843.729 -17.886.299SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-42.509.520 -52.112.928 10.658.089 -30.300.163Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri373.720 6.809.589 375.062 3.530.834Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriNot.35 373.720 6.809.589 375.062 3.530.834SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-42.135.800 -45.303.339 11.033.151 -26.769.329DÖNEM KARI (ZARARI)-42.135.800 -45.303.339 11.033.151 -26.769.329Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-26.099.930 -2.572.837 -1.301.033 -845.070Ana Ortaklık Payları-16.035.870 -42.730.502 12.334.184 -25.924.259Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.115.910 -504.328 -261.403 -635.407Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.115.910 -504.328 -261.403 -635.407Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi EtkisiNot.18 -738.217 166.924Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiNot.24,27 -377.693 -504.328 -428.327 -635.407Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar37.337.298 11.398.007 299.389 16.852.602Yabancı Para Çevrim FarklarıNot.27 37.337.298 11.398.007 299.389 16.852.602Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)36.221.388 10.893.679 37.986 16.217.195TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.914.412 -34.409.660 11.071.137 -10.552.134Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarNot.27 19.125.978 5.544.389 -2.810.613 12.234.853Ana Ortaklık PaylarıNot.27 -25.040.390 -39.954.049 13.881.750 -22.786.987http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908665BIST