***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.04.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı BakiyelerNot.27 120.000.000 2.497.948 -996.901 8.956.747 231.150.481 53.617.713 4.498.253 -433.294.053 -113.349.970 -126.919.782 188.828.235 61.908.453Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferlerNot.27 -113.349.970 113.349.970 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Not.27 -753.927 -8.250.593 -16.035.870 -25.040.390 19.125.978 -5.914.412Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu BakiyelerNot.27 120.000.000 2.497.948 -996.901 8.956.747 230.396.554 45.367.120 4.498.253 -546.644.023 -16.035.870 -151.960.172 207.954.213 55.994.041Cari Dönem 01.04.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı BakiyelerNot.27 120.000.000 2.497.948 -996.901 8.956.747 161.148.419 29.271.577 4.498.253 -546.644.023 110.543.634 -110.724.346 261.984.168 151.259.822Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferlerNot.27 110.543.634 -110.543.634 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Not.27 -811.578 -50.878.423 -52.739.154 -104.429.155 183.329.515 78.900.360Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıNot.27 181.950.000 181.950.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-3.813.424 -41.802.885 -72.798.530 -750.690 39.213.701 -79.951.828 79.951.828 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu BakiyelerNot.27 120.000.000 2.497.948 -996.901 5.143.323 118.533.956 -94.405.376 3.747.563 -396.886.688 -52.739.154 -295.105.329 707.215.511 412.110.182Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.04.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-51.613.682 55.997.813Dönem Karı (Zararı)-129.171.742 -42.135.800Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-129.171.742 -42.135.800Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-28.380.052 21.213.389Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.18-19 22.353.165 23.919.344Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler56.718 -1.426.923Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler56.718 -1.426.923Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.562.604 3.272.398Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.24 1.747.118 585.098Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler190.135 2.617.755Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 625.351 69.545Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler100.895.560 38.928.702Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot.33 -278.733.126 -59.247.486Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerNot.33 380.543.313 98.171.434Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman GideriNot.10-11 -4.938 4.754Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman GeliriNot.10-11 -909.689 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-155.327.326 -38.479.386Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler4.984.268 -4.627.026Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerNot.32 4.984.268 -4.627.026Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.35 -3.905.041 -373.720İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler106.119.199 77.172.535Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 16.308.285 20.690.291Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 20.836.513 22.591.930Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili DüzeltmelerNot.13 -1.671.712 -764.014Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not.26 54.279.548 -873.082Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 7.570.114 15.028.141Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Not.12 -1.140.645 517.044Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 -55.291.322 26.626.371Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)Not.26 68.050.476 11.290.871İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.822.058 -17.935.017Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-51.432.595 56.250.124Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerNot.24 -181.087 -252.311YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI6.532.555 -34.089.088Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.18-19 2.882 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.18-19 -9.863.555 -45.723.309Verilen Nakit Avans ve BorçlarNot.11 0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan FaizNot.33 16.393.228 11.634.221FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI41.753.883 -23.190.208Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri181.950.000 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.8 141.289.627 53.229.825Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot.8 -254.161.150 -41.738.924Ödenen FaizNot.33 -27.324.594 -34.681.109YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.327.244 -1.281.483Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi552.901 85.877NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.774.343 -1.195.606DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 25.245.606 2.022.602DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 22.471.263 826.996Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.03.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.6 22.471.263 25.245.606Finansal YatırımlarNot.7 3.327.897 6.169.118Ticari AlacaklarNot.10 12.355.119 8.404.848İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 22.223 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 12.332.896 8.404.848Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer AlacaklarNot.11 146.335.424 110.325.813İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 135.508.256 108.461.277İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 10.827.168 1.864.536Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarStoklarNot.13 3.018.079 3.036.690Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26 34.126.569 8.133.082İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26 34.126.569 8.133.082Diğer Dönen VarlıklarNot.26 17.730.373 8.239.094ARA TOPLAM239.364.724 169.554.251TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR239.364.724 169.554.251DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer AlacaklarNot.11 19.372.695 19.866.948İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 19.372.695 19.866.948Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarYatırım Amaçlı GayrimenkullerNot.17 104.277.909 67.642.714Maddi Duran VarlıklarNot.18 1.880.550.649 1.253.130.623Kullanım Hakkı VarlıklarıNot.18 4.344.471 3.426.241Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 326.838 311.674Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 326.838 311.674Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26 16.659.866 26.965.532İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26-37 4.015.039 26.617.245İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26 12.644.827 348.287Ertelenmiş Vergi VarlığıNot.35 45.498.832 26.817.896Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR2.071.031.260 1.398.161.628TOPLAM VARLIKLAR2.310.395.984 1.567.715.879KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 81.110.942 1.138.900.755Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot.8 91.182.038 13.526.037Ticari BorçlarNot.10 31.406.737 20.212.003İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot.10-37 405.002 699.827İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot.10-37 31.001.735 19.512.176Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot.12 4.733.799 3.518.771Diğer BorçlarNot.11 148.431.751 65.999.020İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot.11-37 82.709.048 13.145.688İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.11-37 65.722.703 52.853.332Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.26 25.238.299 60.571.905İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.26-37 8.039.748 50.466.012İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.26 17.198.551 10.105.893Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 11.435.222 8.693.169Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 298.385 242.686Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 11.136.837 8.450.483Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerNot.26 0ARA TOPLAM393.538.788 1.311.421.660TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER393.538.788 1.311.421.660UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli BorçlanmalarNot.8 1.452.933.076 36.769.578Diğer Borçlar44.759.372 62.314.374İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.11-37 44.759.372 62.314.374Uzun Vadeli Karşılıklar7.054.566 5.950.445Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot.24 7.054.566 5.950.445Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.504.747.014 105.034.397TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.898.285.802 1.416.456.057ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot.27 -295.105.329 -110.724.346Ödenmiş Sermaye120.000.000 120.000.000Sermaye Düzeltme Farkları2.497.948 2.497.948Geri Alınmış Paylar (-)-996.901 -996.901Paylara İlişkin Primler (İskontolar)5.143.323 8.956.747Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)118.533.956 161.148.419Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)118.533.956 161.148.419Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-94.405.376 29.271.577Yabancı Para Çevrim Farkları-94.405.376 29.271.577Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.747.563 4.498.253Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-396.886.688 -546.644.023Net Dönem Karı veya Zararı-52.739.154 110.543.634Kontrol Gücü Olmayan Paylar707.215.511 261.984.168TOPLAM ÖZKAYNAKLAR412.110.182 151.259.822TOPLAM KAYNAKLAR2.310.395.984 1.567.715.879Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.04.2020 - 31.12.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.10.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.10.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.28 125.495.890 61.076.790 19.533.348 12.432.593Satışların MaliyetiNot.28 -68.735.909 -33.317.117 -16.455.032 -6.495.510TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)56.759.981 27.759.673 3.078.316 5.937.083Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)56.759.981 27.759.673 3.078.316 5.937.083Genel Yönetim GiderleriNot.29 -55.249.804 -15.489.013 -30.384.703 -6.096.548Pazarlama GiderleriNot.29 -7.951.304 -4.822.522 -4.730.429 -3.066.359Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.31 80.485.130 33.924.624 52.992.381 19.684.380Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.31 -110.713.064 -53.223.524 -73.012.376 -14.861.333ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-36.669.061 -11.850.762 -52.056.811 1.597.223Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.32 10.386.733 10.513.778 3.491.658 3.462.356Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerNot.32 -2.248.588 4.792.377 -1.029.841FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-26.282.328 -3.585.572 -43.772.776 4.029.738Finansman GelirleriNot.33 273.748.858 59.247.486 219.276.551 23.472.080Finansman GiderleriNot.33 -380.543.313 -98.171.434 -289.298.046 -16.843.729SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-133.076.783 -42.509.520 -113.794.271 10.658.089Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.905.041 373.720 -6.940.268 375.062Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriNot.35 3.905.041 373.720 -6.940.268 375.062SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-129.171.742 -42.135.800 -120.734.539 11.033.151DÖNEM KARI (ZARARI)-129.171.742 -42.135.800 -120.734.539 11.033.151Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-76.432.588 -26.099.930 -70.471.176 -1.301.033Ana Ortaklık Payları-52.739.154 -16.035.870 -50.263.363 12.334.184Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.086.303 -1.115.910 -989.361 -261.403Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.086.303 -1.115.910 -989.361 -261.403Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi EtkisiNot.18 -738.217 166.924Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiNot.24,27 -1.086.303 -377.693 -989.361 -428.327Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar209.158.405 37.337.298 195.388.958 299.389Yabancı Para Çevrim FarklarıNot.27 209.158.405 37.337.298 195.388.958 299.389Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)208.072.102 36.221.388 194.399.597 37.986TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)78.900.360 -5.914.412 73.665.058 11.071.137Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarNot.27 183.329.515 19.125.978 169.289.841 -2.810.613Ana Ortaklık PaylarıNot.27 -104.429.155 -25.040.390 -95.624.783 13.881.750http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000749BIST