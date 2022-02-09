***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor
09.02.2022 19:55
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.04.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -996.901 8.956.747 231.150.481 53.617.713 4.498.253 -433.294.053 -113.349.970 -126.919.782 188.828.235 61.908.453
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
Not.27 -113.349.970 113.349.970 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 -753.927 -8.250.593 -16.035.870 -25.040.390 19.125.978 -5.914.412
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -996.901 8.956.747 230.396.554 45.367.120 4.498.253 -546.644.023 -16.035.870 -151.960.172 207.954.213 55.994.041
Cari Dönem 01.04.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -996.901 8.956.747 161.148.419 29.271.577 4.498.253 -546.644.023 110.543.634 -110.724.346 261.984.168 151.259.822
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
Not.27 110.543.634 -110.543.634 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 -811.578 -50.878.423 -52.739.154 -104.429.155 183.329.515 78.900.360
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
Not.27 181.950.000 181.950.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.813.424 -41.802.885 -72.798.530 -750.690 39.213.701 -79.951.828 79.951.828 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -996.901 5.143.323 118.533.956 -94.405.376 3.747.563 -396.886.688 -52.739.154 -295.105.329 707.215.511 412.110.182
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.04.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-51.613.682 55.997.813
Dönem Karı (Zararı)
-129.171.742 -42.135.800
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-129.171.742 -42.135.800
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-28.380.052 21.213.389
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.18-19 22.353.165 23.919.344
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
56.718 -1.426.923
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
56.718 -1.426.923
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.562.604 3.272.398
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 1.747.118 585.098
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
190.135 2.617.755
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 625.351 69.545
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
100.895.560 38.928.702
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 -278.733.126 -59.247.486
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 380.543.313 98.171.434
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not.10-11 -4.938 4.754
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not.10-11 -909.689 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-155.327.326 -38.479.386
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.984.268 -4.627.026
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
Not.32 4.984.268 -4.627.026
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 -3.905.041 -373.720
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
106.119.199 77.172.535
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 16.308.285 20.690.291
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 20.836.513 22.591.930
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.13 -1.671.712 -764.014
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.26 54.279.548 -873.082
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 7.570.114 15.028.141
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.12 -1.140.645 517.044
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -55.291.322 26.626.371
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
Not.26 68.050.476 11.290.871
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.822.058 -17.935.017
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-51.432.595 56.250.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.24 -181.087 -252.311
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
6.532.555 -34.089.088
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.18-19 2.882 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18-19 -9.863.555 -45.723.309
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Not.11 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
Not.33 16.393.228 11.634.221
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.753.883 -23.190.208
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
181.950.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8 141.289.627 53.229.825
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -254.161.150 -41.738.924
Ödenen Faiz
Not.33 -27.324.594 -34.681.109
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.327.244 -1.281.483
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
552.901 85.877
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.774.343 -1.195.606
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 25.245.606 2.022.602
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 22.471.263 826.996
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.03.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 22.471.263 25.245.606
Finansal Yatırımlar
Not.7 3.327.897 6.169.118
Ticari Alacaklar
Not.10 12.355.119 8.404.848
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 22.223 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 12.332.896 8.404.848
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
Not.11 146.335.424 110.325.813
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 135.508.256 108.461.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 10.827.168 1.864.536
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
Not.13 3.018.079 3.036.690
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 34.126.569 8.133.082
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 34.126.569 8.133.082
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 17.730.373 8.239.094
ARA TOPLAM
239.364.724 169.554.251
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
239.364.724 169.554.251
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
Not.11 19.372.695 19.866.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 19.372.695 19.866.948
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 104.277.909 67.642.714
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 1.880.550.649 1.253.130.623
Kullanım Hakkı Varlıkları
Not.18 4.344.471 3.426.241
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 326.838 311.674
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 326.838 311.674
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 16.659.866 26.965.532
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26-37 4.015.039 26.617.245
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 12.644.827 348.287
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 45.498.832 26.817.896
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.071.031.260 1.398.161.628
TOPLAM VARLIKLAR
2.310.395.984 1.567.715.879
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 81.110.942 1.138.900.755
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 91.182.038 13.526.037
Ticari Borçlar
Not.10 31.406.737 20.212.003
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 405.002 699.827
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 31.001.735 19.512.176
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.12 4.733.799 3.518.771
Diğer Borçlar
Not.11 148.431.751 65.999.020
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 82.709.048 13.145.688
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 65.722.703 52.853.332
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.26 25.238.299 60.571.905
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.26-37 8.039.748 50.466.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.26 17.198.551 10.105.893
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 11.435.222 8.693.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 298.385 242.686
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 11.136.837 8.450.483
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 0
ARA TOPLAM
393.538.788 1.311.421.660
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
393.538.788 1.311.421.660
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 1.452.933.076 36.769.578
Diğer Borçlar
44.759.372 62.314.374
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 44.759.372 62.314.374
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.054.566 5.950.445
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 7.054.566 5.950.445
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.504.747.014 105.034.397
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.898.285.802 1.416.456.057
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 -295.105.329 -110.724.346
Ödenmiş Sermaye
120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.497.948 2.497.948
Geri Alınmış Paylar (-)
-996.901 -996.901
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.143.323 8.956.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
118.533.956 161.148.419
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
118.533.956 161.148.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-94.405.376 29.271.577
Yabancı Para Çevrim Farkları
-94.405.376 29.271.577
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.747.563 4.498.253
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-396.886.688 -546.644.023
Net Dönem Karı veya Zararı
-52.739.154 110.543.634
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
707.215.511 261.984.168
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
412.110.182 151.259.822
TOPLAM KAYNAKLAR
2.310.395.984 1.567.715.879
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.04.2020 - 31.12.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.10.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.10.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Not.28 125.495.890 61.076.790 19.533.348 12.432.593
Satışların Maliyeti
Not.28 -68.735.909 -33.317.117 -16.455.032 -6.495.510
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
56.759.981 27.759.673 3.078.316 5.937.083
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
56.759.981 27.759.673 3.078.316 5.937.083
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -55.249.804 -15.489.013 -30.384.703 -6.096.548
Pazarlama Giderleri
Not.29 -7.951.304 -4.822.522 -4.730.429 -3.066.359
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 80.485.130 33.924.624 52.992.381 19.684.380
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -110.713.064 -53.223.524 -73.012.376 -14.861.333
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-36.669.061 -11.850.762 -52.056.811 1.597.223
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 10.386.733 10.513.778 3.491.658 3.462.356
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 -2.248.588 4.792.377 -1.029.841
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-26.282.328 -3.585.572 -43.772.776 4.029.738
Finansman Gelirleri
Not.33 273.748.858 59.247.486 219.276.551 23.472.080
Finansman Giderleri
Not.33 -380.543.313 -98.171.434 -289.298.046 -16.843.729
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-133.076.783 -42.509.520 -113.794.271 10.658.089
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.905.041 373.720 -6.940.268 375.062
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 3.905.041 373.720 -6.940.268 375.062
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-129.171.742 -42.135.800 -120.734.539 11.033.151
DÖNEM KARI (ZARARI)
-129.171.742 -42.135.800 -120.734.539 11.033.151
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-76.432.588 -26.099.930 -70.471.176 -1.301.033
Ana Ortaklık Payları
-52.739.154 -16.035.870 -50.263.363 12.334.184
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.086.303 -1.115.910 -989.361 -261.403
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.086.303 -1.115.910 -989.361 -261.403
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
Not.18 -738.217 166.924
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
Not.24,27 -1.086.303 -377.693 -989.361 -428.327
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
209.158.405 37.337.298 195.388.958 299.389
Yabancı Para Çevrim Farkları
Not.27 209.158.405 37.337.298 195.388.958 299.389
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
208.072.102 36.221.388 194.399.597 37.986
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
78.900.360 -5.914.412 73.665.058 11.071.137
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Not.27 183.329.515 19.125.978 169.289.841 -2.810.613
Ana Ortaklık Payları
Not.27 -104.429.155 -25.040.390 -95.624.783 13.881.750
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000749
BIST