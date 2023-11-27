***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 01.04.2022-30.09.2023 Özel Hesap dönemi Finansal Tablo Değerlendirmesi ekte sunulmuştur. ( ilk6 aylık dönem )http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220313BIST