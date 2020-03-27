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***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.03.2020 16:15
GÜNCEL HABERLER



***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Adres Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Olağan Genel Kurul Toplantısı Adres Değişikliği

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.04.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.03.2019
Karar Tarihi 04.03.2020
Genel Kurul Tarihi 31.03.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi Dersan Han No:46/3 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 01.04.2018-31.03.2019 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4 - 01.04.2018-31.03.2019 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin ve konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - 01.04.2018-31.03.2019 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılamayacağına dair Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmes



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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9499 7,9898 % 2,16  
Frank 6,7256 6,7661 % 1,69  
Riyal 1,7118 1,7204 % 0,81  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.627 1.630 -1,36  
Altın Gr. 337 337 1,91  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,46 14,51 0,11  
Gümüş Gr. 2,98 2,99 0,03  
B. Petrol 24,30 24,30 -2,04  
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