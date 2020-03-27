***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Adres DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Olağan Genel Kurul Toplantısı Adres DeğişikliğiGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.04.2018Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.03.2019Karar Tarihi 04.03.2020Genel Kurul Tarihi 31.03.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYOĞLUAdres Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi Dersan Han No:46/3 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 01.04.2018-31.03.2019 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,4 - 01.04.2018-31.03.2019 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin ve konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - 01.04.2018-31.03.2019 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılamayacağına dair Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmes