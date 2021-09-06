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***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.09.2021 17:01



***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrı İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 06.09.2021
Genel Kurul Tarihi 30.09.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.09.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi Dersan Han No:46/3 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2 - Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini almak koşulu ile kayıtlı sermaye tavan artırımına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin ekli şekilde tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
4 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. GENEL KURUL TOPLANTI İLANI.pdf - İlan Metni
EK: 2 MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASLAĞI .pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 06.09.2021 tarih 1283 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
1- Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 30.09.2021 Perşembe günü saat 10.00'da Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi Dersan Han No:46/3 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılmasına,
2- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı" başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,
3- İşbu kararın ifası için gerekli her türlü iş ve işlemin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,
mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1- Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2- Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini almak koşulu ile kayıtlı sermaye tavan artırımına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin ekli şekilde tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
4- Kapanış





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962035


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