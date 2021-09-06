***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrı İlanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 06.09.2021Genel Kurul Tarihi 30.09.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.09.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYOĞLUAdres Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi Dersan Han No:46/3 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi2 - Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini almak koşulu ile kayıtlı sermaye tavan artırımına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin ekli şekilde tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması4 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. GENEL KURUL TOPLANTI İLANI.pdf - İlan MetniEK: 2 MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASLAĞI .pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarŞirketimizin 06.09.2021 tarih 1283 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda1- Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 30.09.2021 Perşembe günü saat 10.00'da Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi Dersan Han No:46/3 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılmasına,2- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı" başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,3- İşbu kararın ifası için gerekli her türlü iş ve işlemin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ1- Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi2- Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini almak koşulu ile kayıtlı sermaye tavan artırımına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin ekli şekilde tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması4- Kapanışhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962035BIST