***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.06.2022 19:01
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.04.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.03.2021
Karar Tarihi 27.05.2022
Genel Kurul Tarihi 24.06.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.06.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi Dersan Han No:46/3 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4 - 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması
5 - 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap dönemine ilişkin ve konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına dair teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ücretinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.04.2021 - 31.03.2022 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
11 - . 01.04.2020-31.03.2021 özel hesap döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2021-31.03.2022 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12 - Şirket Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16.maddesi b bendi gereği bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kuruluna, Şirket işleri için ihtiyaç gördüğü gayrimenkulleri satın alma ve gerektiğinde satma yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
13 - Şirket Esas Sözleşmesi "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 16.maddesi g bendi gereği bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kuruluna, Şirket bünyesindeki gayrimenkulleri ipotek etme ve rehin verme yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
14 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 01.04.2020-31.03.2021 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16 - 01.04.2020-31.03.2021 hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
17 - Sermaye Piyasası Kurulunun 03.02.2022 tarih ve 6/145 sayılı kararı ile Şirketimize uygulanan idari para cezasının, fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülerek karara bağlanması,
18 - Sermaye Piyasası Kurulunun 24.03.2022 tarihli kararı ile Şirketimize uygulanan idari para cezasının, fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülerek karara bağlanması,
19 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 24.06.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Martı Otel Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Martı Otel Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039243
BIST