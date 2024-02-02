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***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

02.02.2024 18:13
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması


***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Martı Otel İşletmeleri A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Martı Otel İşletmeleri A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
15.02.2023
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 15.02.2023 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında  Sermayenin %0,0042 'ini temsil eden toplam 2.514.419 TL nominal değerli MARTI payı şirketimizce geri alınmıştır.
Pay geri alım programı dahilinde alınan 2.514.419 TL nominal değerindeki ve Ayrılma Hakkı Kullanımı kapsamında geri alınan 12.515.574 TL nominal değerdeki  toplam 15.029.993 TL nominal MARTI paylarının Borsa İstanbul'da satışı 31.01.2023 tarihinde pay başına 4,56- 4,58 TL fiyat aralığından gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemle birlikte şirketimiz tarafından geri alınan payların şirket sermayesindeki oranı 31.01.2023 tarihi itibarıyla %%.0,0022 'e düşmüştür.

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
MARTI 31/01/2024 15.029.993 % 0,025 4,57 % 0,0022 3.024.017 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246508


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BALAT 24,92 6.151.052 % 9,97  
BAYRK 46,10 74.612.849 % 9,97  
REEDR 31,34 2.442.556.030 % 9,96  
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