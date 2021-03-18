***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMedyada çıkan Şirketimiz ile Denizbank arasında devam eden kredi borcunun yapılandırılmasıyla alakalı haberler ile ilgili olarakŞirketimiz ve Denizbank arasındaki yapılandırma görüşmeleri olumlu şekilde ilerlemekte olup, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından ilgili açıklama şirketimiz tarafından kamuyla paylaşılacaktır.Kamuoyuna saygı ile duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919016BIST