***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
18.03.2021 16:10
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Medyada çıkan Şirketimiz ile Denizbank arasında devam eden kredi borcunun yapılandırılmasıyla alakalı haberler ile ilgili olarak
Şirketimiz ve Denizbank arasındaki yapılandırma görüşmeleri olumlu şekilde ilerlemekte olup, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından ilgili açıklama şirketimiz tarafından kamuyla paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919016
BIST
16:131.566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,88
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.575
En Düşük
1.557
16:137,3674
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -0,1280
|Açılış
|: 7,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,3265
16:138,7874
En Yüksek
|Değişim
|: -2,26%
|| -0,2028
|Açılış
|: 8,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,7522
16:13407,40
En Yüksek
|Değişim
|: -3,13%
|| -13,15
|Açılış
|: 407,40
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
406,86
BIST En Aktif Hisseler16:11
|PAMEL
|31,02
|7.091.072
|% 10,00
|
|CLEBI
|330,00
|214.576.868
|% 10,00
|
|BLCYT
|11,46
|65.324.099
|% 9,98
|
|ERBOS
|68,85
|69.373.695
|% 9,98
|
|GOLTS
|65,05
|52.815.282
|% 9,97
|
|CASA
|144,00
|1.305.459
|% -10,00
|
|VAKFN
|27,50
|23.811.498
|% -9,60
|
|SANKO
|14,47
|163.330.378
|% -9,45
|
|VAKKO
|16,00
|32.576.620
|% -9,09
|
|ATSYH
|4,87
|328.315
|% -8,97
|
|GARAN
|9,13
|2.752.676.733
|% 4,34
|
|FROTO
|215,80
|2.258.557.711
|% -5,85
|
|THYAO
|14,08
|951.596.210
|% -3,23
|
|KRDMD
|7,54
|841.677.139
|% -0,92
|
|YKBNK
|2,77
|698.657.357
|% 2,97
|
|GARAN
|9,13
|2.752.676.733
|% 4,34
|
|YKBNK
|2,77
|698.657.357
|% 2,97
|
|EKGYO
|2,18
|444.001.711
|% 0,00
|
|ODAS
|3,93
|574.701.742
|% 5,36
|
|TSKB
|1,73
|246.013.910
|% 2,37
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3633
|7,3678
|% -1,70
|
|Euro
|8,7847
|8,7916
|% -2,21
|
|Sterlin
|10,2102
|10,2614
|% -2,14
|
|Frank
|7,8803
|7,9278
|% -2,59
|
|Riyal
|1,9536
|1,9634
|% -1,93
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|-22,71
|
|Altın Gr.
|408
|409
|-12,04
|
|Cumhuriyet
|2.720
|2.761
|-57,00
|
|Tam
|2.709
|2.777
|-57,00
|
|Yarım
|1.309
|1.343
|-27,58
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,79
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,98
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|-0,17
|
|B. Petrol
|66,82
|66,82
|-1,18
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 1 artarak (% 0.68 ) 1, 639
-
16:26XU100
Endeks 1, 565 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 20, 972.00 milyon TL de
-
16:26ODAS
Yüzde 4.83 oranında artışla 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 156, 131, 494 adet işlem
-
16:23GARAN
Yüzde 4.34 oranında artışla 9.13 lira fiyatla işlem gören hissede 304, 618, 896 adet işlem
-
16:21SNPAM
Yüzde 6.62 oranında artışla 25.76 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 121 adet işlem