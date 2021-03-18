Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

18.03.2021 16:10



***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Medyada çıkan Şirketimiz ile Denizbank arasında devam eden kredi borcunun yapılandırılmasıyla alakalı haberler ile ilgili olarak
Şirketimiz ve Denizbank arasındaki yapılandırma görüşmeleri olumlu şekilde ilerlemekte olup, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından ilgili açıklama şirketimiz tarafından kamuyla paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919016


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:131.566
Değişim :  0,25% |  3,88
Açılış :  1.568  
Önceki Kapanış :  1.562  
En Yüksek
1.575 En Düşük
1.557
BIST En Aktif Hisseler16:11
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PAMEL 31,02 7.091.072 % 10,00  
CLEBI 330,00 214.576.868 % 10,00  
BLCYT 11,46 65.324.099 % 9,98  
ERBOS 68,85 69.373.695 % 9,98  
GOLTS 65,05 52.815.282 % 9,97  
daha fazla
16:11 Alış Satış %  
Dolar 7,3633 7,3678 % -1,70  
Euro 8,7847 8,7916 % -2,21  
Sterlin 10,2102 10,2614 % -2,14  
Frank 7,8803 7,9278 % -2,59  
Riyal 1,9536 1,9634 % -1,93  
daha fazla
16:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.722 1.723 -22,71  
Altın Gr. 408 409 -12,04  
Cumhuriyet 2.720 2.761 -57,00  
Tam 2.709 2.777 -57,00  
Yarım 1.309 1.343 -27,58  
Çeyrek 657 672 -13,79  
Gümüş.Ons 25,96 25,98 -0,33  
Gümüş Gr. 6,17 6,18 -0,17  
B. Petrol 66,82 66,82 -1,18  
Seans Raporu 16:11
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru