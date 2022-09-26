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***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

26.09.2022 09:44
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama


***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Açıklamalar

               Martı Otel İşletmeleri 1967'de çok ortaklı olarak halka açık bir şekilde kurulmuş, 1989 yılında ‘Türkiye'de borsaya kote olan ilk turizm şirketi' olmuş ve bugün 12.500'i aşkın yatırımcısıyla faaliyetlerine başarıyla sürdürmektedir.
Bir yatırımcımızın Şirketimiz payları üzerindeki Haziran - Eylül döneminde alım işlemleri ile sermayedeki payının %5'i aştığına ilişkin mevzuata aykırı şekilde MKK yerine doğrudan kendisinin yaptığı özel durum açıklaması akabinde, basında ve bazı sosyal medyada kişisel  hesaplarda, şirketin paylarının çoğunluğunu alma yoluyla devralma süreci başladığı şeklinde yapılan ifadelerle ilgili Şirketimiz payları üzerinde piyasa bozucu nitelikte manipülatif hareket ve algı çalışmaları, Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmiştir.
 
 
Pandemide yaşanan 2 yıllık duraksama sonrası sektör genelinde başlayan hızlı atılım paralelinde 2022 sezonunda, turizmin öncü ve köklü kuruluşu Martı Grubu'na ait tüm tesislerde yüksek doluluk ile operasyonlar devam etmektedir.
 
 Yönetim olarak,   2022 yaz Sezonuna girerken sermaye artış sürecini başarıyla tamamlayarak, şirketin mali yapısının ve faaliyetlerinin sağlıklı biçimde sürdürülmesi, Şirketin operasyonel ve mali performansını güçlü tutulmasını sağlanmıştır.  Bu çerçevede güncel bilgilere erişmek için Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan özel durum açıklamalarının takibini ve
bunun dışında başka bilgilere itibar edilmemesini  kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065074


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