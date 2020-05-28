***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.04.2019-31.03.2020 Özel Hesap DönemiMali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni4. Dönem Geçici Vergi Beyanname EkiMali Tablonun Verilme Tarihi28/05/2020AçıklamalarŞirketimizin 01.04.2019-31.03.2020 Özel Hesap Dönemi, 4.Dönem Geçici Vergi Beyanname Eki ekde gönderilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847477BIST